أحمد الطيب ناعيا هاني شاكر: راح وراحت معاه حاجات كتير حلوة

نعي المعلق الشهير أحمد الطيب وفاة الفنان هاني شاكر التي وافته المنية اليوم الأحد في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشر أحمد الطيب عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: راح و راحت معاه حاجات كتير حلوة نسألكم الدعاء.

أعلن شريف هاني شاكر، وفاة هاني شاكر اليوم بعد صراع مع المرض، و نشر صورة له، وعلق قائلا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. أنعى والدي وصديقي وضهري وسندي وحبيبي وأخويا، فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي هاني شاكر".

وتابع: "لم أفقد أبا فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي.. اللهم ارحمه واغفر له واجع مثواه الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".