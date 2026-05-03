ترك بصمة خالدة.. الأوبرا تنعى الفنان الكبير هانى شاكر

نعت دار الأوبرا المصرية وجميع المبدعين والعاملين بها، ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، الفنان الكبير هانى شاكر الذى رحل عن عالمنا اليوم الأحد 3 مايو 2026 بعد صراع مع المرض .

وأكدت دار الأوبرا أن الراحل هانى شاكر قامة فنية وأحد علامات الغناء العربى ساهم في إثراء الحركة الفنية المصرية بصوته الفريد وقدراته الاستثنائية التى جمعت بين الأصالة والمعاصرة كما اعطى الكثير للأوبرا وللمسرح الغنائى وترك بصمة خالدة فى ذاكرة عشاق الفنون الجادة .

وتقدم العاملون بالأوبرا من فنانين واداريين إلى أسرة الراحل وأصدقاءه ومحبيه بخالص العزاء سائلين الله ان يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .