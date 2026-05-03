تحفظ ورغبة في المشاركة.. ضربة محتملة لـ الأهلي قبل مواجهة انبي

تزايدت الشكوك حول إمكانية لحاق الدولي محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، بمواجهة فريقه المرتقبة أمام إنبي، في ظل معاناته من إصابة تتطلب الحذر قبل اتخاذ قرار مشاركته.

ويعاني تريزيجيه من خياطة طبية بالقرب من منطقة الركبة، وهي الإصابة التي وضعت الجهاز الطبي للنادي الأهلي في حالة من القلق، خوفًا من تفاقم الوضع حال الدفع باللاعب في المباراة، خاصة أن تلك المنطقة تُعد حساسة وقد تتأثر بشكل كبير مع الاحتكاكات القوية داخل الملعب.

وبحسب مصادر داخل الجهاز الفني، فإن هناك تخوفًا واضحًا من مشاركة اللاعب أمام إنبي، لما قد يترتب على ذلك من مضاعفات قد تُبعده لفترة أطول عن الفريق، وهو ما يدفع الجهاز الطبي للتريث في حسم القرار النهائي.

في المقابل، يبدي تريزيجيه رغبة قوية في التواجد ضمن قائمة المباراة، حيث يمارس ضغوطًا من أجل اللحاق بالمواجهة، إدراكًا منه لأهمية اللقاء ورغبته في دعم الفريق في هذه المرحلة الحاسمة.

ومن المنتظر أن يُحسم مصير اللاعب بشكل نهائي عقب مران الغد، حيث سيخضع لتقييم طبي أخير يحدد مدى جاهزيته، سواء بالمشاركة أو الاستمرار في برنامج التأهيل، بما يضمن سلامته وتجنب أي انتكاسة محتملة.