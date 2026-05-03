بورصة الكويت تنهي تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع مؤشراتها

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت في بداية تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 47.94 نقطة بما نسبته 0.54% ليصل إلى مستوى 8908.30 نقطة، حيث جرى تداول نحو 560 مليون سهم عبر 30 ألفا و63 صفقة نقدية بقيمة تصل لنحو 102.8 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 34.46 نقطة بما نسبته 0.40% ليصل إلى مستوى 8605.06 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 394 مليون سهم من خلال 18 ألفا و819 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 49.5 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 53.30 نقطة بما نسبته 0.57% ليصل إلى مستوى 9435.11 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 165 مليون سهم عبر 11 ألفا و244 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 53.3 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 111.03 نقطة بما نسبته 1.19% ليصل إلى مستوى 9472.19 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 318 مليون سهم عبر 14 ألفا و15 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 39.1 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "الامتياز" و"تجارة" و"فنادق" و"ألف طاقة" و"الإنماء" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "ثريا" و"الخليجي" و"خليج ت" و"إنجازات" و"اجيال" الأكثر انخفاضا.

وفي السياق، أشار تقرير شركة "الشال" الكويتية للاستشارات إلى أن أداء شهر أبريل المنصرم كان إيجابيا مقارنة بأداء مارس السابق عليه، مقاسا بارتفاع معدل قيمة التداول اليومي وارتفاع جميع مؤشرات السوق، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.1%، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 11.5%، ومثله مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 5.3%، كذلك حقق مؤشر السوق الرئيسي 50 ارتفاعا بنحو 17.2%.

وذكر التقرير أن سيولة البورصة المطلقة جاءت مرتفعة في أبريل الماضي مقارنة بسيولة مارس 2026، حيث بلغت السيولة نحو 2.114 مليار دينار مقارنة بنحو 1.148 مليار دينار، أي بزيادة بنسبة 84.2%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل نحو 96.1 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 59.1% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مارس البالغ نحو 60.4 مليون.

وأضاف أن حجم سيولة البورصة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (أي في 78 يوم عمل) بلغ نحو 5.837 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة المذكورة نحو 74.8 مليون، منخفضا بنحو -33.9% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 113.3 مليون، ومنخفضا أيضا بنحو -30.5% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2025 البالغ نحو 107.6 مليون دينار.

وأوضح أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 5.1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.9% فقط من تلك السيولة، وشركتان بدون أي تداول.

أما الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.4% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 18.2% من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة نحو 7.4 أضعاف مساهمتها في القيمة السوقية.



