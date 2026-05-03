تأجيل محاكمة صاحب مركز تجميل في قضية عروس حلوان لجلسة 17 مايو

قررت محكمة جنح العجوزة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة صاحب مركز تجميل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“عروس حلوان”، إلى جلسة 17 مايو الجاري، لاستكمال نظر الدعوى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض فتاة تُدعى إسراء لأزمة صحية حادة، عقب خضوعها لإجراء تجميلي داخل أحد المراكز بمنطقة المهندسين، ما أدى إلى وفاتها لاحقًا، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة قد باشرت التحقيقات في الواقعة، حيث قررت استدعاء الطبيب المسؤول عن الحالة الصحية للفتاة، إلى جانب مدير مركز التجميل، لسماع أقوالهما بشأن ملابسات الحادث.

كما أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف تفاصيل الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.