في إطار دعم وتنشيط السياحة.. ميناء السخنة يستقبل سفينة على متنها 1100فرد

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، عن استقبال ميناء السخنة التابع للهيئة السفينة السياحية (CRYSTAL SERENITY) التابعة لمؤسسة السياحة للمركز العالمي الدولي للسياحة، والقادمة من ميناء مومباي بالهند.

وقامت السفينة بالتراكي على رصيف الحوض الثاني لموانئ دبي العالمية – السخنة، ومن المنتظر أن يقوم نحو 400 سائح من جنسيات مختلفة باستقلال السفينة، بالإضافة لعدد من 400 إلى 520 فرد من طاقم البحارة.

ومن المنتظر وصول السفينة خلال الأسبوع الجاري لميناء غرب بورسعيد التابع لاقتصادية قناة السويس، وانضمام نحو 200 سائح إضافي لمتن السفينة، لتصل الحمولة الإجمالية للسفينة -الركاب والطاقم- إلى أكثر من 1100 فرد.

وفي هذا السياق صرح وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، لأن الهيئة بما تملكه من مواني ومناطق صناعية تحرص على دعم مختلف القطاعات داخل الدولة، مؤكدًا أن مشروع تطوير ميناء السخنة الذي سخرت له الدولة بمؤسساتها بالتعاون والتنسيق مع اقتصادية قناة السويس كافة الجهود لإنجازه، رفع من جاهزية الميناء للاضطلاع بدوره في خدمة العديد من القطاعات الصناعية والتجارية واللوجستية وكذلك السياحية.

ولفت إلى الإنجاز التاريخي الذي حققه الميناء بدخوله ضمن سجلات موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان في العالم بعمق 19 مترًا، الأمر الذي يعكس حجم العمل المتواصل لتحويل ميناء السخنة لأهم ميناء محوري على البحر الأحمر كبوابة لإفريقيا وحلقة وصل بين مختلف الأسواق العالمية، كما أشار إلى اتخاذ إدارة الميناء جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان سلامة وأمن السائحين على اختلاف جنسياتهم، وتقديم كل التسهيلات ليتمتعوا بتجربة سياحية متميزة.