الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دعاء المساء المستجاب مكتوب.. كلمات تصلح دينك ودنياك

محمد شحتة

يحرص كثير من المسلمين على ترديد الأدعية والأذكار في مختلف أوقات يومهم؛ طلبًا للسكينة والطمأنينة والتقرب إلى الله تعالى، ويأتي دعاء المساء ضمن أبرز الأذكار التي اعتاد المسلمون المحافظة عليها مع غروب الشمس وانتهاء ساعات النهار، لما يحمله من معانٍ إيمانية عظيمة تبعث الراحة في النفس وتجدد الثقة بالله سبحانه وتعالى.

وقد أوصى النبي بالمداومة على أذكار المساء؛ لما فيها من حفظ للعبد وبركة في حياته، فضلًا عن كونها فرصة يومية لمراجعة النفس واستحضار نعم الله والدعاء بالخير والتوفيق.

دعاء المساء المستجاب

اللهم اعصمنا من الزلل، واجبر ما بنا من خلل، نعوذ بك من طول الأمل، وحبوط العمل.

اللهم أَعْتِقْ رقابنا ورقاب آبائنا من النار... اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار... اللهم اكتبنا في عتقائك من النار في رمضان.

‎اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عِصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياةَ زيادةً لي في كل خير، واجعل الموت راحةً لي من كل شر.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين.

دعاء لجلب الرزق بسرعة

1- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين.

2- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

3- الاستغفار، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».

4-اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.

