لم يدفعوا ثمنا باهظا بما يكفي.. ترامب يستبعد الموافقة على مقترح إيران للسلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يطلع بعد على الصيغة الدقيقة لمقترح السلام الإيراني الجديد، لكنه استبعد القبول به لأن الإيرانيين لم "يدفعوا ​ثمنا باهظا بما يكفي" بعد، على حد قوله.

وكتب ترامب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي في ختام يوم تحدث فيه علنا عن إمكانية استئناف الضربات الجوية، في أحدث ‌إشارة متضاربة بينما يسعى لإنهاء الحرب التي شنها قبل أكثر من شهرين.





وقالت إيران إن المحادثات مع واشنطن لا يمكن استئنافها ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، الذي غزته إسرائيل في مارس بعد أن أطلق حزب الله النار عبر الحدود دعما لطهران.





واتفق لبنان وإسرائيل على هدنة منفصلة الشهر الماضي لكن القتال مستمر، وإن كان على نطاق أضيق. وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا عاجلا اليوم لسكان 11 بلدة وقرية في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم والانتقال إلى مناطق مفتوحة تبعد كيلومترا على الأقل.