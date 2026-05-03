تركيا تعلن تعليق حركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور مؤقتا

أعلن خفر السواحل التركي تعليق حركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور مؤقتا في كلا الاتجاهين؛ بسبب عطل في ناقلة بضائع.

وفي وقت سابق، ذكرت المديرية العامة للسلامة البحرية التركية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “X”، أنها اضطرت إلى إغلاق مضيق البوسفور؛ بسبب تعطل حركة الملاحة الدولية نتيجة تعطل سفينة في المضيق.

وقال المديرية التركية، في تغريدتها: إن السفينة التي تعطلت كانت قادمة من كولومبيا إلى ميناء في زونجولداق.

وذكرت أنها قامت بتفعيل عمل زوارق القطر؛ لتعويم سفينة الشحن تشينج ماي، التي يبلغ طولها 295 مترًا والتي تحمل علم ليبيريا.

ونوهت بأن سفينة تشينج ماي، تعطلت عند مدخل مضيق البوسفور في أثناء توجيهها برفقة زورق تركي.