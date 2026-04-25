في أول زيارة له.. قداسة البابا تواضروس يصل إلى تركيا |صور

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة في مستهل زيارته لتركيا، ضمن جولة خارجية، يقوم بها قداسته يزور خلالها دول تركيا والنمسا وإيطاليا وكرواتيا.

كان في استقبال قداسة البابا لدى وصوله المطار السفير المصري بتركيا الدكتور وائل بدوي وأعضاء السفارة المصرية.

كما شارك في استقبال قداسة البابا والوفد المرافق سيادة المطران إيمانويل مطران خلقيدونية.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها قداسة البابا تواضروس الثاني لتركيا منذ تنصيبه عام ٢٠١٢.

وتتضمن زيارة قداسته لتركيا لقاءات مع قداسة البطريرك المسكوني برثلماوس الأول وعدد من اللقاءات الرعوية والرسمية.

يرافق قداسة البابا خلال الزيارة أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا أنجيلوس اسقف لندن، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والقس مارك أسعد كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تركيا.