هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بالانخفاض الحاد الذي سجلته الأوقية عالميًا، في ظل صدور بيانات اقتصادية أمريكية عززت توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر محليًا وفقًا لما نقله صباح البلد.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7006 جنيهات، فيما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية 6130 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 5254 جنيهًا. كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49 ألفًا و40 جنيهًا، وسط حالة من الترقب في الأسواق لمستجدات الأسعار العالمية.

بيانات التضخم الأمريكية تضغط على الذهب

جاء التراجع الأخير في أسعار الذهب عقب إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو، والتي أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.2% مقارنة بـ3.8% خلال أبريل الماضي، الأمر الذي عزز توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

كما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 2.9% مقابل 2.8% في الشهر السابق، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يدعم قوة الدولار ويؤثر سلبًا على جاذبية الذهب كملاذ استثماري.

توقعات متشائمة من المؤسسات العالمية

وزادت الضغوط على المعدن النفيس بعد تقرير صادر عن مؤسسة "سيتي جروب"، خفضت خلاله توقعاتها لسعر الأوقية خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى إمكانية استمرار موجة التراجع إذا استمرت قوة الدولار وتراجعت حدة التوترات الجيوسياسية العالمية.

وأوضحت المؤسسة أن استمرار السياسة النقدية المتشددة قد يدفع المستثمرين إلى تفضيل الأصول ذات العائد المرتفع، وهو ما يقلل من الإقبال على الذهب ويضغط على أسعاره في الأسواق العالمية.

قوة الدولار تعيد رسم خريطة الأسواق

ساهمت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة في منح الدولار مزيدًا من القوة، خاصة مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين وزيادة تكاليف الطاقة والسكن والخدمات المختلفة، ما عزز رهانات المستثمرين على استمرار الفائدة المرتفعة.

ويرى مراقبون أن حركة الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل كبير بتوجهات السياسة النقدية الأمريكية ومسار التضخم العالمي، الأمر الذي يجعل الأسواق في حالة ترقب دائم لأي بيانات اقتصادية جديدة قد تحدد الاتجاه القادم للمعدن الأصفر.