حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

خطفت النجمة الشابة هدى الأتربي الأنظار عقب أن شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة عكست ذوقها الراقي وحضورها اللافت.

تفاصيل إطلالة هدى الاتربي..

وظهرت هدى الاتربي بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس كلاسيك كشفت عن أناقتها وقوامها الممشوق.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

وكانت هدى الأتربي قد حققت نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مشاركتها في مسلسل «مناعة» إلى جانب النجمة هند صبري، حيث قدمت أداء حظي بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد، كما سجلت حضورا مميزا في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» أمام النجم ياسر جلال، مؤكدة قدرتها على التنوع في اختياراتها الفنية وتقديم شخصيات مختلفة تترك بصمة لدى المشاهدين.

وتعد هدى الأتربي واحدة من أبرز نجمات جيلها والوجوه الصاعدة بقوة في عالم الدراما المصرية، حيث نجحت خلال السنوات الأخيرة في فرض مكانتها على الساحة الفنية بفضل موهبتها وحضورها اللافت واختياراتها المدروسة، ما جعلها من الأسماء التي تحظى باهتمام متزايد من الجمهور وصناع الأعمال الفنية.