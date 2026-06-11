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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
رنا عصمت

خطفت النجمة الشابة هدى الأتربي الأنظار عقب أن شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة عكست ذوقها الراقي وحضورها اللافت.

تفاصيل إطلالة هدى الاتربي..

 

وظهرت هدى الاتربي  بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس كلاسيك كشفت عن أناقتها وقوامها الممشوق.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

May be an image of one or more people and suit
May be an image of one or more people

وكانت هدى الأتربي قد حققت نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مشاركتها في مسلسل «مناعة» إلى جانب النجمة هند صبري، حيث قدمت أداء حظي بإشادة واسعة من الجمهور والنقاد، كما سجلت حضورا مميزا في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» أمام النجم ياسر جلال، مؤكدة قدرتها على التنوع في اختياراتها الفنية وتقديم شخصيات مختلفة تترك بصمة لدى المشاهدين.

وتعد هدى الأتربي واحدة من أبرز نجمات جيلها والوجوه الصاعدة بقوة في عالم الدراما المصرية، حيث نجحت خلال السنوات الأخيرة في فرض مكانتها على الساحة الفنية بفضل موهبتها وحضورها اللافت واختياراتها المدروسة، ما جعلها من الأسماء التي تحظى باهتمام متزايد من الجمهور وصناع الأعمال الفنية.

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها هدى الاتربي صور هدى الاتربي إطلالة هدى الاتربي

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