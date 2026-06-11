طرحت منصة شاهد، البوسترات الفردية لمسلسل" أندر إيدج"، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة.

ينتمي العمل إلى نوعية الدراما الشبابية الاجتماعية النفسية، التي تركز على قضايا جيل زد داخل البيئة المدرسية.

احداث المسلسل:

وتدور أحداث المسلسل حول خمس فتيات مراهقات في المرحلة الثانوية، ويستعرض التحديات والضغوط النفسية والاجتماعية التي يواجهنها خلال تلك المرحلة العمرية، كما يناقش قضايا الهوية وتكوين الشخصية والعلاقات الأسرية والصداقة، إلى جانب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الشباب ومستقبلهم.

ويهدف «أندر إيدج» إلى تقديم صورة واقعية لعالم المراهقين من خلال شخصيات وقصص تعكس مشكلات حقيقية يعيشها جيل الشباب، مع معالجة درامية تعتمد على التشويق والتفاعل الإنساني.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، من بينهم جيسيكا حسام الدين، وعمرو وهبة، وريم المصري، وجيدا منصور، وجودي مسعود، وأحمد فهيم،هبة عبدالغنى، وأحمد الرافعي، وسماء إبراهيم، وفرح يوسف، وعبد الله أشرف، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة،وهو من تأليف أمين جمال، وسيناريو وحوار مينا بباوي ومحمد السوري، وإخراج يحيى إسماعيل.