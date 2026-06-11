قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة الأمريكية تعلن انتهاء أحدث ضرباتها ضد أهداف عسكرية في إيران
إدراج 45 قرية ومدينتين.. «التنمية المحلية» توافق على إعداد مخططات تفصيلية لـ47 تجمعًا عمرانيًا بالمحافظات
وزير الري يؤكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ خطط تطهيرات الترع والمصارف
الغندور: تأجيل حسم ملف تجديد حسام عبد المجيد مع الزمالك لما بعد كأس العالم
بعد البراءة.. سمر نديم تنهي تجربة زهرة مصر للمسنين: ستبقى ذكرى لا تُنسى
تداول أسئلة وإجابات الدراسات الاجتماعية للإعدادية بالقليوبية .. والتعليم توضح
محافظ قنا يوجه بنشر جداول توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين بالقرى
الداخلية البحرينية: إصابة طفلة وتضرر منازل جراء الهجوم الإيراني
رئيس صحة النواب يكشف لـ«صدى البلد» إمكانية ظهور فيروس إيبولا في مصر | فيديو وصور
الدرجات النهائية.. أفضل نظام صحي لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات
شاومينج ينشر أسئلة انجليزي الاعدادية بالبحيرة ودراسات المنيا والقليوبية وكفر الشيخ
أكبر مونديال .. العالم يترقب انطلاق النسخة الاستثنائية من كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد البوسترات الفردية لمسلسل " أندر إيدج"

سماء إبراهيم
سماء إبراهيم
أحمد البهى

طرحت منصة شاهد، البوسترات الفردية لمسلسل" أندر إيدج"، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة. 

ينتمي العمل إلى نوعية الدراما الشبابية الاجتماعية النفسية، التي تركز على قضايا جيل زد داخل البيئة المدرسية.

احداث المسلسل: 

وتدور أحداث المسلسل حول خمس فتيات مراهقات في المرحلة الثانوية، ويستعرض التحديات والضغوط النفسية والاجتماعية التي يواجهنها خلال تلك المرحلة العمرية، كما يناقش قضايا الهوية وتكوين الشخصية والعلاقات الأسرية والصداقة، إلى جانب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الشباب ومستقبلهم.

ويهدف «أندر إيدج» إلى تقديم صورة واقعية لعالم المراهقين من خلال شخصيات وقصص تعكس مشكلات حقيقية يعيشها جيل الشباب، مع معالجة درامية تعتمد على التشويق والتفاعل الإنساني.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، من بينهم جيسيكا حسام الدين، وعمرو وهبة، وريم المصري، وجيدا منصور، وجودي مسعود، وأحمد فهيم،هبة عبدالغنى، وأحمد الرافعي، وسماء إبراهيم، وفرح يوسف، وعبد الله أشرف، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة،وهو من تأليف أمين جمال، وسيناريو وحوار مينا بباوي ومحمد السوري، وإخراج يحيى إسماعيل.

أندر إيدج منصة شاهد جيسيكا حسام الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

ترشيحاتنا

سلامة الغذاء

ضبط 600 كيلو أغذية فاسدة في الإسماعيلية خلال حملة مشتركة لسلامة الغذاء والتموين

علاء الجميل – نائب رئيس القطاع الصناعي بمجموعة كايرو ثري ايه

علاء جميل : السوربيتول .. بوابة مصر نحو جيل جديد من الصناعات المتكاملة وتعظيم القيمة المضافة

البنك المركزي

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ25 مليار جنيه الإثنين

بالصور

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد