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انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

دواجن بيضاء وبيض
دواجن بيضاء وبيض
آية الجارحي

هبطت أسعار الدواجن في المزارع والاسواق، وتراجع سعر الكيلو تحت مستوى ال- 70 جنيها وتراوح الآن بين 66و67 جنيها .

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق، مجددًا في الأسواق وصل إجمالي التراجع في مزارع بنحو 30 جنيهًا في الكيلو.

وهبط 4 جنيهات إضافية نتيجة زيادة المعروض في الأسواق، ووفرة الإنتاج الذي نتج عن قرارات وتوسعات اتخذها المنتجون منذ عدة أشهر عندما كانت الأسعار مرتفعة، وهو ما انعكس الآن على الأسواق في صورة انخفاضات متتالية في الأسعار.

والشهر الماضي، تحرك سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 جنيها من مستوى 80 جنيهًا وصولاً إلى مستوى الـ 86 جنيهًا ثم إلى 91 جنيها ثم هبطت لـ 86 جنيهًا ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيهًا، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيهًا و85 جنيهًا ثم 76 جنيهًا ثم 70 جنيهًا ثم 66الآن

أسعار الدواجن في مصر  

وعلى مدار شهر كانت أسعار الدواجن شهدت ارتفاعات متتالية سجلت مجتمعة نحو 25 جنيهًا، ثم انخفضت مره اخرى بجمالي 28 جنيها.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 66 جنيها ومن المفترض ان تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 76 و82 جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 66 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح الان بين 76و82 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 55 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 97 جنيها بالمزرعة مرتفع بنحو 5 جنيهات  ليصل إلى الأسواق بنحو بين 107و110 جنيهات.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 75 و100 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 90 و100 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و19 جنيهًا.

الكتكوت "ساسو": 13 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و13 جنيهاً.

كتكوت فيومي 15 جنيهاً.

بط مسكوفي 30 جنيهاً.

بط مولر  30 جنيهاً.

بط بيور  25 جنيهاً.

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 85و90 جنيها.

سعر البانيه: بين 190 و220 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 130 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 50 و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160 جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيها

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