مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد من "لوطات" السيارات (الملاكي) من مصادر ومتروك ومهمل جمارك بورسعيد ودمياط البحريين، وذلك يوم الاثنين ‏22 يونيو.‏

وتضم جلسة المزاد العلني، عدد من سيارات، من بينها شيفروليه أفيو موديل 2009 "بنزين - غاز" - كيا K3 موديل 2015 - هيونداي أفانتي موديل 2007 - هيونداي أفانتي موديل 2012 - هيونداي أفانتي موديل 2015 - كيا سول موديل 2011 - شيفروليه تراكس موديل 2014 - سكودا أوكتافيا موديل 2013 - مرسيدس G500 موديل 2021 - ميني كوبر موديل 2015 - شيفرولية تراكس موديل 2014 - تويوتا ياريس موديل 2018.

بالاضافة الى مرسيدس C180 موديل 2014 - مرسيدس C180 موديل 2015 - هيونداي أفانتي 2016 - هيونداي أفانتي 2014 - هيونداي توسان 2016 - مرسيدس A180 موديل 2017 - كيا سورينتو موديل 2021 - ميني كوبر موديل 2013 - كيا سول موديل 2014 - هيونداي توسان موديل 2017 - هيونداي توسان موديل 2018 - هيونداي توسان موديل 2016 - كيا سول موديل 2015.

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر ‏‏الأعظم بمحافظة الجيزة، في تمام الساعة الـ 12 ظهرا.‏

ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، ‏من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد ‏المزاد.‏

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة ‏الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، و يتم ‏سداد ثمن المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.‏