في ذكرى رحيل توفيق الحكيم.. الكاتب الذي بنى مسرحًا داخل العقل وترك للأدب العربي ميراثًا لا يشيخ

في كل مرة تفتح فيها صفحات الأدب العربي الحديث، يطل اسم توفيق الحكيم كأنه لم يغادر المشهد قط، فهو لم يكن مجرد روائي أو كاتب مسرحي، بل كان صاحب مشروع فكري وفني أعاد تعريف العلاقة بين الأدب والإنسان، وبين المسرح والفكرة.

وبعد عقود على رحيله في 26 يوليو 1987، ما زالت أعماله تثير النقاش، وتدعو القارئ إلى التأمل أكثر مما تدفعه إلى الاكتفاء بالمشاهدة، ليظل الحكيم حاضرًا بوصفه أحد أبرز بناة النهضة الأدبية العربية في القرن العشرين.

ولد توفيق إسماعيل الحكيم في الإسكندرية في التاسع من أكتوبر عام 1898، ونشأ بين أب يعمل في سلك القضاء وأم ذات أصول تركية أرستقراطية، وهو ما أسهم في تكوين شخصية جمعت بين الانضباط العقلي والحس الفني، منذ طفولته اتجه إلى عالمه الداخلي، فوجد في القراءة والموسيقى والمسرح ملاذًا لتكوين رؤيته الخاصة، قبل أن يشارك في أحداث ثورة 1919، وهي التجربة التي تركت أثرًا واضحًا في وجدانه وإبداعه.

التحق بكلية الحقوق تنفيذًا لرغبة والده، ثم أوفد إلى باريس لاستكمال دراسته، غير أن العاصمة الفرنسية كانت بوابته الحقيقية إلى المسرح العالمي، هناك انشغل بالفنون والآداب أكثر من القانون، واطلع على المسرح اليوناني والفرنسي، وتأثر بأساطيره وفلسفاته، فعاد إلى مصر دون شهادة الدكتوراه، لكنه عاد بمشروع أدبي غير وجه المسرح العربي.

ويعد الحكيم رائد "المسرح الذهني"، وهو الاتجاه الذي يقوم على تقديم الفكرة بوصفها بطلة العمل، بحيث تتحول الشخصيات إلى رموز وأفكار أكثر من كونها أشخاصًا من لحم ودم، وكان يدرك أن هذا النوع من المسرح يصعب تجسيده على الخشبة، لذلك قال عبارته الشهيرة: "أقيم مسرحي داخل الذهن، وأجعل الممثلين أفكارًا تتحرك في المطلق من المعاني مرتدية أثواب الرموز"، وهو التصور الذي جعل أعماله أقرب إلى القراءة الفلسفية منها إلى العرض المسرحي التقليدي.

وجاءت مسرحية "أهل الكهف"، الصادرة عام 1933، لتشكل نقطة تحول في تاريخ الدراما العربية، إذ اعتبرها النقاد أول مسرحية عربية ناضجة بالمعنى الفني الحديث، وميلادًا فعليًا للمسرح الذهني، ولم يتوقف عطاؤه عند هذا العمل، بل قدم عشرات المسرحيات التي أصبحت علامات بارزة، منها: "شهرزاد"، و"بجماليون"، و"السلطان الحائر"، و"يا طالع الشجرة"، و"مصير صرصار"، و"الأيدي الناعمة"، التي تحولت لاحقًا إلى عمل سينمائي ناجح.

وفي الرواية، ترك الحكيم بصمة لا تقل أهمية، حيث جاءت رواية "عودة الروح" لتؤسس لشكل جديد من الرواية العربية الحديثة، وربط فيها بين التجربة الشخصية والوجدان الوطني، حتى إن الرئيس جمال عبد الناصر رأى فيها تمهيدًا فكريًا لثورة يوليو.

كما قدم أعمالًا خالدة مثل "يوميات نائب في الأرياف"، التي كشفت واقع الريف المصري بمنظور نقدي عميق، و"عصفور من الشرق"، التي عالجت إشكالية العلاقة بين الشرق والغرب، و"حمار الحكيم" الذي جمع فيه بين السخرية والتأمل الفلسفي.

امتاز أسلوب توفيق الحكيم بالمزج بين الواقعية والرمزية، مع لغة دقيقة مكثفة وقدرة لافتة على توظيف الأسطورة والتاريخ في معالجة قضايا المجتمع والسياسة والإنسان، ولم يكن الرمز عنده غامضًا أو منفصلًا عن الواقع، بل وسيلة لتقديم رؤية نقدية تتجاوز حدود الزمن، وهو ما منح أعماله قدرة على البقاء والتجدد.

وعلى امتداد مسيرته، شغل الحكيم مناصب ثقافية مهمة، فعمل في النيابة ووزارة المعارف، ثم مديرًا لدار الكتب المصرية، وعضوًا في مجمع اللغة العربية، ومندوبًا لمصر لدى منظمة اليونسكو في باريس، ومستشارًا لجريدة الأهرام، كما نال أرفع الجوائز والأوسمة، بينها جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وقلادة الجمهورية، وقلادة النيل، والدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون.

ولم تخل حياة الحكيم من الجدل؛ فقد دخل في معارك فكرية مع عدد من رموز عصره، وأثار كتابه "عودة الوعي" عام 1972 نقاشًا واسعًا بعد أن قدم مراجعة نقدية لتجربته مع ثورة يوليو وعلاقته بالرئيس جمال عبد الناصر.

كما تعرض لانتقادات بسبب آرائه في بعض القضايا الاجتماعية، وفي مقدمتها المرأة، رغم أن أعماله الأدبية قدمت شخصيات نسائية قوية ومؤثرة، وجعلت المرأة عنصرًا أساسيًا في بناء الحدث الدرامي.

ورغم اختلاف النقاد حول بعض أفكاره، فإنهم أجمعوا على مكانته الأدبية الاستثنائية، فقد فتح باب المسرح العربي الحديث، ورسخ الرواية بوصفها فنًا قادرًا على التعبير عن هموم المجتمع، وأثبت أن الأدب ليس وسيلة للترفيه فقط، بل أداة للتفكير وإعادة اكتشاف الإنسان.

رحل توفيق الحكيم في 26 يوليو 1987، لكن حضوره لم ينقطع، وما زالت مؤلفاته تُقرأ، وتُترجم إلى لغات عديدة، وتُدرس في الجامعات، وتلهم أجيالًا متعاقبة من الكتاب والمسرحيين، وفي ذكرى رحيله، يبقى اسمه شاهدًا على أن الكلمة الصادقة قادرة على عبور الزمن، وأن المسرح قد يبنى فوق الخشبة، لكنه قد يشيد أيضًا داخل العقول، حيث لا تنطفئ الأفكار ولا يبهت أثرها.