4500 طن.. رفع مخلفات الهدم والقمامة بنفق المنشية وفتح الطريق أمام الحركة المرورية في الهرم

كثّفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، حملاتها الميدانية لإعادة الانضباط وتحسين مستوى النظافة والشكل الحضاري بمختلف الأحياء، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

حيث قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالتنسيق والتعاون مع حي الهرم برئاسة اللواء أحمد ثابت رئيس الحي، بالدفع بأسطول من المعدات الحديثة وسيارات النقل الثقيل "اللوادر والسيارات الكبيرة"، لرفع تجمعات مخلفات الهدم والبناء "الرتش" المتراكمة بنفق المنشية التابع لحي الهرم.

واستمرت أعمال الحملة المكثفة على مدار أسبوع كامل من العمل المتواصل، مما أسفر عن رفع 4500 طن من المخلفات والنواتج الصلبة، وإعادة فتح الطريق بشكل كامل أمام حركة السيارات والسيولة المرورية بالمطبخ.

وجاءت الحملة بحضور محمد زكي، مدير عام الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وتحت إشراف ومتابعة ميدانية مستمرة من اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة، للتأكد من رفع كافة الإشغالات والمخلفات تماماً وإعادة الشارع لوجهه ورونقه الحضاري.