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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع موقف المتغيرات المكانية وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

ازالة تعديات
ازالة تعديات
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة موقف التعامل مع المتغيرات المكانية وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز ومدن أبو النمرس وأطفيح والعياط والبدرشين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالتصدي الحاسم للبناء المخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفي هذا الإطار، واصلت الوحدات المحلية تنفيذ حملات إزالة لعدد من حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكن مركز ومدينة البدرشين من إزالة جمالون مقام بالمخالفة على أرض زراعية بقرية أبوصير على مساحة تقارب ١٠٠٠ متر مربع، كما تم ردم حفريات وتجهيزات لإنشاء مبنى مخالف بقرية مزغونة على مساحة ٣٥٠ مترًا مربعًا.

وفي مركز ومدينة العياط، تم التعامل الفوري مع عدد من المتغيرات المكانية شملت إزالة مبنى من البلوك الأبيض خارج الحيز العمراني بقرية الرقة الغربية على مساحة ٨٣ مترًا مربعًا، وإزالة سور مقام على أرض زراعية بقرية الناصرية على مساحة ٨٥ مترًا مربعًا، إلى جانب فك شدة خشبية لصبة خرسانية مخالفة بقرية السعودية على مساحة ١٥٠ مترًا مربعًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

كما نفذ مركز ومدينة أطفيح عدة حملات أسفرت عن إزالة ٦ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بوحدات كفر قنديل والقبابات والبرمبل ومدينة أطفيح بإجمالي مساحة بلغت ٥٧٠ مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة سور مخالف مقام تمهيدًا لإقامة جمالون بناحية عرب سراب على مساحة ١٢٠٠ متر مربع وبارتفاع ٣ أمتار، مع مصادرة المضبوطات الموجودة بالموقع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. كما تم رصد ثلاث حالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني وإزالتها بالكامل، شملت إزالة جمالون مكتمل بمنطقة زغلول المتفرعة من طريق إيفا بناحية زاوية أبو مسلم على مساحة تقدر بنحو ٣٥٠ مترًا مربعًا حتى سطح الأرض، وإزالة سمل خرساني في المهد بمنطقة رشاح عزبة المنوات على مساحة ١٠٠ متر مربع، وردم حفريات أساسات لمبنى مخالف على مساحة تقارب ١٥٠ مترًا مربعًا بامتداد شارع مدرسة عز الدين الفقي من شارع المركز بمدينة أبو النمرس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية لرصد أي متغيرات مكانية جديدة والتعامل الفوري معها في مهدها .

محافظ الجيزة محافظة الجيزة ازالة تعديات

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