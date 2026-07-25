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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. رابط التقديم وخطوات استعادة الدعم

تظلمات بطاقات التموين 2026.. رابط التقديم وخطوات استعادة الدعم
تظلمات بطاقات التموين 2026.. رابط التقديم وخطوات استعادة الدعم
عبد الفتاح تركي

يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن تظلمات بطاقات التموين 2026، بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح باب تقديم طلبات التظلم أمام المواطنين الذين تم إيقاف الدعم عن بطاقاتهم التموينية أو حذفهم من منظومة الدعم، ويعتقدون أنهم ما زالوا مستحقين للحصول عليه، وذلك في جميع محافظات الجمهورية، في إطار إتاحة الفرصة لمراجعة الحالات التي ترى أنها تستوفي شروط الاستحقاق، مع التأكيد على اتباع الإجراءات المحددة وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة بدقة لضمان فحص الطلبات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط المنظمة .

تظلمات بطاقات التموين 2026.. من يحق له تقديم طلب التظلم؟

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية تقديم طلبات التظلم للمواطنين الذين توقف عنهم الدعم على بطاقات التموين ويرون أنهم يستحقون الاستمرار في الحصول عليه، وذلك من خلال الإجراءات الرسمية التي حددتها الوزارة، بما يضمن مراجعة كل حالة على حدة والتأكد من مدى استيفائها لمعايير الاستحقاق قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها .

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ويأتي فتح باب التظلمات ضمن جهود الوزارة لمراجعة الحالات التي تأثرت بإجراءات تنقية قواعد بيانات المستحقين، مع التأكيد على أن فحص الطلبات يتم وفقًا للبيانات والمستندات المقدمة من المواطنين، وبما يحقق العدالة في منظومة الدعم .

رابط تقديم تظلمات بطاقات التموين 2026

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المواطنين يمكنهم تقديم طلب التظلم على إيقاف بطاقة التموين الخاصة بهم من خلال منصة مصر الرقمية، مع ضرورة تحري الدقة عند إدخال جميع البيانات المطلوبة، حتى لا يؤدي وجود أي أخطاء إلى تأخير إجراءات مراجعة الطلب أو استكماله .

كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بجميع الخطوات المطلوبة واستيفاء البيانات بشكل صحيح، إلى جانب تقديم المستندات المؤيدة للتظلم، بما يساعد على سرعة دراسة الطلب واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

بطاقات التموين

خطوات التظلم على بطاقات التموين المتوقفة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم طلب التظلم على بطاقات التموين المتوقفة، وجاءت على النحو الآتي:

  • الدخول على منصة مصر الرقمية.
  • استكمال استمارة تحديث البيانات.
  • بعد الانتهاء من التسجيل، يقوم المواطن بتقديم نموذج استكمال تحديث البيانات مرفقًا بالمستندات الدالة على صحة تظلمه إلى مكتب التموين القريب منه.
  • تقديم بيانات التظلم، والموضح بها سبب الحذف، إلى مركز خدمة العملاء على الخط الساخن رقم 19959، التابع لشركة توبيا تكنولوجي بوزارة الإنتاج الحربي، وذلك لضمان تسجيل الطلبات ومتابعتها ضمن المنظومة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
  • مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها قبل الانتهاء من إجراءات التقديم.

متى تتم إعادة تفعيل بطاقة التموين بعد قبول التظلم؟

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم بعد مراجعة طلب التظلم والمستندات المقدمة، تتولى الجهات المختصة إعادة تفعيل بطاقة التموين الخاصة به مرة أخرى، على أن يتم ذلك اعتبارًا من الشهر التالي، بما يتيح للمستحق العودة إلى صرف الدعم التمويني وفقًا للإجراءات المعمول بها .

بطاقات التموين

ويأتي ذلك بعد الانتهاء من فحص الطلب والتأكد من استيفاء جميع شروط الاستحقاق، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفقًا للضوابط التي تعتمدها الوزارة .

ما أسباب إيقاف بعض بطاقات التموين؟

أوضحت وزارة التموين أن إيقاف بعض بطاقات التموين جاء في إطار أعمال تنقية قواعد بيانات المستحقين، والتي تستند إلى محددات العدالة الاجتماعية، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا مساس بالمستحقين للدعم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، وأن جميع الأسر المستحقة ما زالت تصرف الدعم ضمن مقررات التموين الشهرية دون انقطاع .

وأضافت الوزارة أن من بين المحددات التي تؤدي إلى إيقاف بعض البطاقات التموينية امتلاك وحدة سكنية فارهة، أو امتلاك شركة، أو وجود أولاد في مدارس دولية، أو استيراد سيارات من الخارج، أو امتلاك سيارة فارهة، أو امتلاك أكثر من سيارة، وهي معايير يتم الاستناد إليها خلال عمليات تنقية قواعد البيانات لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه .

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لماذا يجب تحديث البيانات قبل تقديم التظلم؟

تؤكد وزارة التموين أن تحديث البيانات يمثل خطوة أساسية قبل استكمال إجراءات التظلم، إذ يسهم في مراجعة بيانات المواطن بصورة دقيقة، كما يساعد على سرعة فحص الطلب، خاصة مع ضرورة إرفاق المستندات التي تثبت صحة التظلم، وهو ما يعزز من فرص دراسة الحالة بصورة سليمة وفقًا للبيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات المختصة .

وتوصي الوزارة المواطنين بضرورة مراجعة جميع البيانات المدخلة قبل إرسال الطلب، والتأكد من صحتها بشكل كامل، مع الالتزام بجميع الخطوات المحددة، لضمان تسجيل الطلب داخل المنظومة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض ومتابعته حتى صدور القرار النهائي بشأنه .

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