حملات تموينية بالوادي الجديد تضبط 25 مخالفة في الخارجة والفرافرة

أسفرت حملات رقابية مكثفة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن ضبط 25 مخالفة تموينية بمركزي الخارجة والفرافرة، وذلك خلال المرور على المخابز والمنشآت الغذائية والأنشطة التجارية، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، بما يضمن حماية صحة المواطنين والحفاظ على حقوق المستهلكين.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، أن الحملات أسفرت عن تحرير 25 مخالفة تموينية، منها 17 مخالفة بمركز الخارجة شملت عدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بينما أسفرت الحملات بمركز الفرافرة عن تحرير 8 مخالفات تنوعت بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

وأوضحت وكيل تموين الوادي الجديد، أن حملة إدارة تموين الخارجة نُفذت بالتعاون مع أعضاء الوحدة المحلية وهيئة سلامة الغذاء، واستهدفت عددًا من المخابز والأنشطة التجارية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية، ورصد أية مخالفات قد تؤثر على جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.