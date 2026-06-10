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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكثر 10 سيارات كهربائية مبيعا في السوق المصري

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
كريم عاطف

رغم تراجع إجمالي استيعاب سوق المركبات المصرية خلال مايو 2026 بنسبة 10.7% مقارنة بشهر أبريل، فإن قطاع السيارات الكهربائية واصل تسجيل حضور قوي داخل السوق المحلية، مدعوم بتوسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وزيادة الاهتمام بوسائل النقل النظيفة.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة الأهرام استنادا إلى بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، أن إجمالي المركبات الجديدة "الزيرو" التي تم التأمين عليها وترخيصها خلال مايو بلغ 56,141 مركبة، من بينها 20,908 سيارات ملاكي، و2,538 سيارة نقل، و30,623 دراجة نارية.

وأوضح التقرير أن إجمالي المركبات الكهربائية التي تم ترخيصها خلال مايو 2026 بلغ 2,123 مركبة، فيما استحوذت السيارات الكهربائية وحدها على 1,600 سيارة، بما يعكس استمرار نمو هذا القطاع مقارنة بالسنوات الماضية.

وواصلت العلامة الصينية BYD تصدرها لسوق السيارات الكهربائية في مصر للشهر الثالث على التوالي، بعدما سجلت 465 سيارة كهربائية، مستحوذة على الحصة الأكبر من التراخيص الجديدة خلال الشهر.

وجاءت DFSK في المركز الثاني بإجمالي 202 سيارة، بينما احتلت MCV المركز الثالث بعدد 100 سيارة كهربائية.

وفي المركز الرابع حلت Xpeng بإجمالي 96 سيارة، تلتها فولكس فاجن في المركز الخامس بعدد 91 سيارة، ما يؤكد استمرار حضور العلامات الأوروبية داخل سوق السيارات الكهربائية المصري.

وحلت جيلي في المركز السادس بإجمالي 87 سيارة كهربائية، بينما جاءت آرك فوكس في المركز السابع بعدد 84 سيارة.

وجاءت ديبال في المركز الثامن بعدد 78 سيارة، متفوقة بفارق محدود على نيسان التي سجلت 76 سيارة كهربائية خلال مايو.

أما المركز العاشر فكان من نصيب زيكر التي نجحت في تسجيل 69 سيارة، لتواصل تعزيز وجودها داخل السوق المصرية في ظل تنامي الطلب على السيارات الكهربائية ذات المدى الطويل والتجهيزات التكنولوجية المتطورة.

سوق المركبات المصرية السيارات الكهربائية المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري المركبات الكهربائية byd DFSK MCV

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