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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي مبيعا في مصر

أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
أكثر 10 علامات سيارات ملاكي
كريم عاطف

أظهر التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة الأهرام استناد إلى بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، تراجع عدد السيارات الملاكي الجديدة التي تم التأمين عليها وترخيصها خلال مايو 2026 إلى 20,908 سيارات، بانخفاض 9.01% مقارنة بشهر أبريل الماضي، في وقت سجل فيه إجمالي المركبات الزيرو المرخصة 56,141 مركبة بانخفاض 10.7%.

واستحوذت موديلات 2026 على النصيب الأكبر من تراخيص السيارات الملاكي بإجمالي 15,487 سيارة، تلتها موديلات 2027 بعدد 3,150 سيارة، ثم موديلات 2025 بإجمالي 1,331 سيارة، و2024 بعدد 536 سيارة، بينما بلغ عدد السيارات موديل 2023 نحو 404 سيارات.

وحافظت نيسان على المركز الأول للشهر الثالث على التوالي بإجمالي 2,383 سيارة ملاكي، مدفوعة بالطلب القوي على طراز نيسان صني الذي سجل وحده 1,917 سيارة، ليستحوذ على الحصة الأكبر من مبيعات العلامة اليابانية.

وجاءت شيري في المركز الثاني بإجمالي 1,525 سيارة، مدعومة بمبيعات أريزو 5 التي سجلت 387 سيارة خلال الشهر.

أما جيتور فاحتلت المركز الثالث بإجمالي 1,503 سيارات، وتصدر طراز X70 مبيعات العلامة بعدد 313 سيارة.

وحلت هيونداي في المركز الرابع بإجمالي 1,192 سيارة، فيما كان طراز إلنترا الأكثر ترخيصا لدى العلامة الكورية بعدد 494 سيارة.

وجاءت إم جي في المركز الخامس بإجمالي 1,122 سيارة، مع تصدر طراز ZS مبيعات الشركة بعدد 355 سيارة.

وفي المركز السادس جاءت سوايست بإجمالي 948 سيارة، تلتها كيا في المركز السابع بعدد 836 سيارة، ثم شانجان في المركز الثامن بإجمالي 834 سيارة.

وحلت تويوتا في المركز التاسع بعدد 732 سيارة، بينما جاءت شيفروليه في المركز العاشر بإجمالي 722 سيارة ملاكي.

واحتلت مرسيدس بنز المركز الحادي عشر بإجمالي 667 سيارة، متقدمة على سكودا التي سجلت 631 سيارة في المركز الثاني عشر، بينما جاءت فولكس فاجن في المركز الثالث عشر بإجمالي 617 سيارة.

وجاءت جيلي في المركز الرابع عشر بعدد 508 سيارات، فيما حلت رينو في المركز الخامس عشر بإجمالي 447 سيارة.

المجمعة المصرية للتأمين الإجباري تراخيص السيارات الملاكي السيارات الملاكي نيسان شيري جيتور نيسان صني

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