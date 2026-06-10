نصائح لا تفوّتها.. خطوات بسيطة لتحسين سرعة الإنترنت على آيفون

يعاني بعض مستخدمي هواتف آيفون، من بطء ملحوظ في سرعة الإنترنت رغم الاشتراك في باقات اتصال عالية السرعة، إلا أن السبب لا يكون دائما مرتبطا بمزود الخدمة أو بالشبكة الخلوية، بل قد يعود في كثير من الأحيان إلى إعدادات جهاز التوجيه (الراوتر) أو بعض الخيارات المخفية داخل الهاتف.

أسباب خفية قد تبطئ الإنترنت على آيفون

اختيار نطاق Wi-Fi الخاطئ

تعتمد معظم أجهزة الراوتر الحديثة على بث شبكتين لاسلكيتين في الوقت نفسه عبر نطاقي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز، ورغم أن النطاق الثاني يوفر سرعات أعلى بكثير، فإن هواتف آيفون تميل غالبا إلى الاتصال بالنطاق ذي الإشارة الأقوى، وهو عادة 2.4 جيجاهرتز، حتى وإن كان أبطأ.

ويؤدي ذلك إلى بقاء الهاتف متصلا بشبكة أقل سرعة رغم توفر خيار أفضل، خاصة أن سرعة نطاق 2.4 جيجاهرتز قد لا تتجاوز في كثير من الحالات 100 إلى 150 ميجابت في الثانية.

ولمعالجة هذه المشكلة، ينصح بالدخول إلى إعدادات الراوتر وفصل النطاقين في شبكتين مستقلتين بأسماء مختلفة، ثم توصيل الهاتف يدويا بشبكة 5 جيجاهرتز للاستفادة من السرعات الأعلى.

أسباب خفية قد تبطئ الإنترنت على آيفون

تفعيل ميزة Wi-Fi Assist

يمكن للمستخدمين تحسين تجربة الاتصال من خلال تفعيل ميزة Wi-Fi Assist، التي تسمح للهاتف بالانتقال تلقائيا إلى شبكة البيانات الخلوية عندما تصبح إشارة Wi-Fi ضعيفة، بدلا من الاستمرار في التمسك باتصال لاسلكي غير مستقر يؤثر على سرعة التصفح.

إعدادات 5G قد تحدث فرقا

على صعيد الاتصال الخلوي، يشير الخبراء إلى أن بعض الشبكات لا تزال تعتمد على بنية هجينة تجمع بين تقنيات 5G و4G LTE، ما قد يؤثر أحيانا على الأداء.

ولتحقيق أقصى استفادة من شبكات الجيل الخامس، يمكن التوجه إلى: الإعدادات > خلوي > خيارات البيانات الخلوية > الصوت والبيانات> ثم تفعيل خيار 5G Standalone إذا كان مدعوما من شركة الاتصالات، وهو ما يسمح بمرور البيانات عبر بنية 5G كاملة دون الاعتماد على شبكات الجيل الرابع في الخلفية.

أسباب خفية قد تبطئ الإنترنت على آيفون

إعادة الاتصال بالشبكة

في حال انخفاض سرعة الإنترنت بشكل مفاجئ دون سبب واضح، قد يكون الحل الأبسط هو تشغيل وضع الطيران لبضع ثوان ثم إيقافه مجددا، وتساعد هذه الخطوة الهاتف على إعادة الاتصال بالشبكة الخلوية والحصول على جلسة اتصال جديدة قد تكون أكثر استقرارا.

كما ينصح بالتأكد من تعطيل وضع "Low Data Mode" ضمن إعدادات البيانات الخلوية، لأنه مصمم لتقليل استهلاك البيانات وقد يؤثر على بعض عمليات نقل البيانات في الخلفية.

تغيير خادم DNS

من العوامل التي قد تؤثر أيضا على سرعة تحميل المواقع والتطبيقات استخدام خادم DNS بطيء أو مزدحم تابع لمزود الخدمة.

ولهذا السبب يوصي بعض المختصين باستخدام خدمة DNS العامة المجانية، والتي تعتمد على توجيه طلبات المستخدم إلى أقرب خادم جغرافيا، ما قد يساهم في تسريع الوصول إلى المواقع وتقليل زمن الاستجابة.

نصائح لتحسين سرعة الإنترنت على آيفون



- الاتصال بشبكة Wi-Fi عبر نطاق 5 جيجاهرتز عند الإمكان.

- تفعيل ميزة Wi-Fi Assist.

- التأكد من تشغيل 5G Standalone إذا كانت الشبكة تدعمه.

- إعادة ضبط الاتصال عبر تشغيل وضع الطيران لبضع ثوان.

- إيقاف وضع Low Data Mode.

- استخدام خادم DNS سريع.

وتساعد هذه الخطوات البسيطة في معالجة عدد من الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى بطء الإنترنت على هواتف آيفون، سواء عند استخدام الشبكات اللاسلكية أو شبكات الجيل الخامس.