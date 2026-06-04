حول موبايلك لـ باور بانك.. 5 أجهزة تقدر تشحنها من آيفون

مع إطلاق سلسلة آيفون 15، تخلت آبل عن منفذ Lightning لصالح USB-C، في خطوة قربت هواتف iPhone من معيار موحد اعتمدته معظم الأجهزة الحديثة، لكن المفاجأة أن الشركة لم تكتفِ بتغيير المنفذ، بل حولته إلى ميزة عملية تجعل الهاتف بمثابة مصدر شحن متنقل لأجهزة أخرى.

شحن عكسي بقدرة تصل إلى 4.5 وات

بحسب آبل، يمكن لأي جهاز من سلسلة آيفون 15 وما بعدها تزويد الأجهزة الأخرى بالطاقة عبر منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 4.5 وات، ورغم أن هذه القدرة محدودة مقارنة بالشواحن التقليدية أو البنوك الكهربائية، فإنها قد تكون كافية في حالات الطوارئ لإعادة تشغيل جهاز على وشك النفاد.

أجهزة آبل أول المستفيدين

تعد أجهزة منظومة آبل الأكثر استفادة من هذه الميزة، إذ يمكن استخدام آيفون لشحن AirPods أو ساعة Apple Watch أو حتى جهاز آيباد عبر كابل USB-C المناسب، ويسهم ذلك في تقليل الحاجة لحمل شواحن متعددة أثناء السفر أو التنقل.

وتشير آبل إلى أن الأجهزة المتصلة تتبادل الطاقة تلقائيا لتحديد الجهاز ذي النسبة الأقل في البطارية، بحيث يتم توجيه الشحن إلى الجهاز الأكثر احتياجا.

أجهزة آبل

شحن آيفون من آيفون آخر

ومن الاستخدامات اللافتة أيضا إمكانية شحن جهاز آيفون باستخدام iPhone آخر عبر كابل USB-C، حيث يتولى الجهاز ذو البطارية الأعلى تزويد الآخر بالطاقة تلقائيا، دون الحاجة لأي إعدادات إضافية.

ورغم أن سرعة الشحن ليست عالية، فإنها قد تكون كافية لرفع نسبة البطارية في الحالات الطارئة، خصوصا عند غياب الباور بانك أو الشاحن التقليدي.

شحن آيفون من آيفون آخر

شحن الباور بانك والأجهزة الخارجية

تشير تقارير إلى أن بعض بنوك الطاقة التي تدعم معيار Power Delivery (PD) يمكنها أيضا سحب الطاقة من آيفون عبر USB-C، في سيناريو عكسي غير شائع لكنه ممكن تقنيا وفق نوع الجهاز وكابل الاتصال المستخدم.

شحن الباور بانك والأجهزة الخارجية

دعم شامل لأجهزة USB-C

ولا تقتصر الميزة على أجهزة آبل فقط، إذ يمكن لـ آيفون شحن مجموعة واسعة من الأجهزة التي تعتمد USB-C، مثل سماعات الأذن اللاسلكية، أجهزة القراءة الإلكترونية، وحدات التحكم بالألعاب، والسماعات المحمولة، وغيرها من الملحقات الصغيرة.

دعم شامل لأجهزة USB-C

قدرة محدودة ولكن استخدام عملي

ورغم أن قدرة الشحن تبقى محدودة عند نحو 4 إلى 4.5 وات، فإن هذه الوظيفة تجعل iPhone 15 وما بعده أكثر مرونة في الاستخدام اليومي، خصوصا في الحالات الطارئة التي تتطلب طاقة سريعة دون توفر شاحن أو مصدر كهرباء قريب.

وبذلك، لم يعد آيفون مجرد جهاز يحتاج إلى الشحن، بل أصبح أيضا قادرا على تبادل الطاقة مع الأجهزة الأخرى ضمن بيئة USB-C الموحدة.