صدمة الأسعار.. أرخص هواتف آيفون في مصر 2026 بأقل تكلفة ممكنة

يبحث الكثير من المستخدمين عن أرخص هواتف آيفون في مصر للاستمتاع بنظام iOS وتجربة هواتف آبل المميزة دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة، ومع ارتفاع أسعار هواتف آيفون خلال السنوات الأخيرة، أصبحت فئة أرخص هواتف آيفون في مصر من أكثر الفئات التي تشهد إقبالا كبيرا سواء في سوق الجديد أو المستعمل.

أرخص هواتف آيفون في مصر 2026

تستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير أرخص هواتف آيفون في مصر مع أحدث الأسعار التقريبية والمواصفات الأساسية لكل هاتف لمساعدتك على اختيار الجهاز المناسب لميزانيتك.

آيفون SE (الجيل الثالث) من أرخص هواتف آيفون في مصر

يعد iPhone SE 3 واحدا من أفضل الخيارات ضمن قائمة أرخص هواتف آيفون في مصر بفضل معالجه القوي وسعره الاقتصادي.

يأتي بتصميم كلاسيكي وزر شاشة رئيسية (بصمة الإصبع)، شاشته من نوع Retina HD بحجم 4.7 بوصة، ولكنه مزود بمعالج قوي جدا وهو A15 Bionic (نفس معالج سلسلة iPhone 13) ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، يحتوي على كاميرا خلفية 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 7 ميجابكسل.

يتوافر هاتف iPhone SE 3 في مصر بسعر يبدأ من حوالي 20,000 إلى 23,000 ألف جنيه للنسخة الجديدة.

هاتف iPhone SE 3

آيفون 11 ضمن قائمة أرخص هواتف آيفون في مصر

لا يزال آيفون 11 من أكثر الهواتف المطلوبة عند البحث عن أرخص هواتف آيفون في مصر بفضل الكاميرات الجيدة والأداء المستقر.

تشمل مواصفاته شاشة Liquid Retina IPS بحجم 6.1 بوصة، ويعمل بمعالج Apple A13 Bionic، مع ذاكرة تصل إلى 256 جيجابايت، ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة 12 + 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 12 ميجابكسل.

يتوافر بسعر يبدأ من حوالي 26,000 جنيه للنسخة بسعة 128 جيجابايت.

آيفون 11



آيفون 12 من أفضل أرخص هواتف آيفون في مصر

إذا كنت ترغب في الحصول على شاشة OLED ودعم شبكات الجيل الخامس، فإن آيفون 12 يعد من أفضل الخيارات ضمن أرخص هواتف آيفون في مصر.

فهو يأتي بمواصفات ممتازة تشمل شاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.1 بوصة، ومعالج Apple A14 Bionic، متصل بذاكرة داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، ويتميز بكاميرا خلفية مزدوجة 12 + 12 ميجابكسل، إلى جانب دعم شبكات 5G، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP68.

يبدأ سعر آيفون 12 في مصر حاليا ما بين 24,500 إلى 29,900 جنيه مصري

آيفون 12



آيفون 13 أرخص آيفون جديد ينصح بشرائه في مصر

يرى كثير من الخبراء أن آيفون 13 هو أفضل توازن بين السعر والأداء، ولذلك يدخل ضمن قائمة أرخص هواتف آيفون في مصر التي تستحق الشراء في 2026.

يتميز الهاتف بشاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.1 بوصة، يعمل بمعالج Apple A15 Bionic، يأتي بذاكرة تصل إلى 512 جيجابايت، يمتاز بكاميرا خلفية مزدوجة 12 + 12 ميجابكسل.

يتراوح سعر هاتف آيفون 13 في مصر حاليا بين 25,000 إلى 29,999 جنيه مصري للنسخة بسعة 128 جيجابايت، بينما يرتفع السعر ليصل إلى حوالي 39,000 جنيه مصري للنسخ الأعلى.