الحكومة الأردنية تنفي وجود تهديدات.. مطار وميناء العقبة يواصلان العمل بشكل طبيعي

أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، أن مطار العقبة الدولي وميناء العقبة يواصلان عملهما بصورة طبيعية، نافية صدور أي قرارات رسمية بإخلائهما أو وجود تهديدات أمنية استدعت اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد حسين المومني، إن مطار العقبة والميناء يعملان بشكل اعتيادي، مشدداً على أن الجهات الأردنية المختصة هي الجهة الوحيدة التي تتولى تقييم أي مخاطر محتملة والإعلان عنها عند الضرورة.

وأضاف المومني أن الجهات الأمنية المختصة لم ترصد خلال الساعات الماضية أي تهديدات محتملة، مؤكداً في الوقت ذاته أن السلطات المعنية لم تصدر أي قرارات تقضي بإخلاء مطار العقبة أو الميناء.

وجاءت تصريحات الحكومة الأردنية بعد إعلان السفارة الأمريكية في الأردن، في وقت سابق من الأحد، عن إخلاء مطار العقبة الدولي وميناء العقبة جنوب المملكة، مشيرة إلى وجود ما وصفته بـ"تهديد محدد وموثوق".

كما دعت السفارة الأميركية، عبر حسابها على منصة "إكس"، جميع المواطنين الأمريكيين إلى تجنب التوجه إلى مطار العقبة أو الميناء، وحثتهم على الالتزام بكافة التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية.