قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نظر أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور.. اليوم
نهائي كأس العالم.. اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا عقب صافرة النهاية
مبابي يتوج بالحذاء الذهبي لهداف كأس العالم 2026
اعتذار وبكاء ميسي.. حسرة وحزن نجوم الأرجنتين بعد خسارة نهائي كأس العالم
إسبانيا تتوج بكأس العالم للمرة الثانية بهدف قاتل أمام الأرجنتين
إنذار أمني في إسرائيل.. إيران تستعد لإصدار قرار بالهجوم على تل أبيب
صلاة الحاجة في جوف الليل.. فضلها وكيفية أدائها وأفضل الأدعية لقضاء الحوائج
تصل لـ150 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل تامر عاشور وإليسا في «يلا ساحل»
إعادة توجيه 6 سفن وتعطيل أخرى.. أمريكا تعلن تشديد الطوق البحري على إيران
تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد
نهائي كأس العالم 2026.. فيران توريس يسجل الهدف الأول لإسبانيا في مرمى الأرجنتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: الأزمة بين أمريكا وإيران دخلت في مرحلة أكثر تعقيدا

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران تشير إلى دخول المواجهة مرحلة أكثر تعقيدًا، موضحًا أن مضيق هرمز أصبح في قلب الصراع ومحورًا رئيسيًا لحسابات الطرفين خلال الفترة الحالية.

وقال مصطفى بكري، خلال استضافته ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إن الأزمة كانت أمام ثلاثة مسارات بعد الحديث عن مذكرة التفاهم، موضحًا أن السيناريو الأول كان يتمثل في احتواء التوتر والوصول إلى تفاهمات سياسية، بينما يقوم السيناريو الثاني على استمرار التصعيد ضمن قواعد اشتباك محددة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة، أما السيناريو الثالث فهو استمرار التصعيد الحالي مع تراجع فرص التهدئة.

مضيق هرمز.. ورقة الضغط الأخطر في المواجهة بين إيران وأمريكا

وأوضح مصطفى بكري أن إيران تعتبر مضيق هرمز إحدى أهم أوراقها الاستراتيجية، لما يمثله من أهمية كبيرة لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تقليص قدرة طهران على استخدام هذا الملف كورقة ضغط خلال الصراع.

وأضاف أن الحديث عن تنفيذ غزو بري أمريكي لإيران لا يزال أمرًا مستبعدًا، رغم الحشود العسكرية الموجودة في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الخيار قد يحمل تكاليف ضخمة على واشنطن، ويدفعها إلى الدخول في حرب استنزاف طويلة لا ترغب فيها.

تهديد الملاحة والكابلات البحرية يرفع مخاطر توسع الحرب

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أخطر السيناريوهات الحالية تتمثل في احتمالات استهداف حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، أو توجيه ضربات إلى العواصم والمنشآت الحيوية في دول الخليج، فضلًا عن التهديدات المرتبطة بالكابلات البحرية، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع نطاق المواجهة إقليميًا.

وأكد بكري أن الولايات المتحدة لا تريد التعرض للهزيمة في هذا الصراع، لكنها في الوقت نفسه تحاول تجنب الدخول في حرب طويلة تستنزف قدراتها العسكرية والسياسية، مستشهدًا بتجربتي العراق وأفغانستان وما خلفتاه من تداعيات كبيرة.

ضغوط داخلية على ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي

ولفت بكري إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، سواء داخل الكونجرس أو بين قطاعات من الرأي العام الأمريكي، بسبب المخاوف من استمرار الحرب وتداعياتها.

وأضاف أن انتخابات التجديد النصفي المقبلة تمثل عاملًا مهمًا في حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إنهاء الأزمة أو تحقيق مكاسب سياسية قبل موعد الاستحقاق الانتخابي.

وأشار إلى وجود حالة من التباين داخل دوائر صنع القرار الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع الملف الإيراني، مؤكدًا أن هناك اختلافات بين بعض مراكز النفوذ داخل الإدارة الأمريكية والكونجرس حول إدارة المواجهة.

فرص التهدئة تتراجع وسط استمرار التصعيد

وأوضح بكري أن تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس استمرار حالة التصعيد بين الطرفين، الأمر الذي يضعف فرص نجاح جهود الوساطة التي تقودها سلطنة عمان وقطر وباكستان خلال الفترة الحالية.

وأكد أن إيران تنظر إلى الأزمة باعتبارها جزءًا من ترتيبات أمنية وإقليمية جديدة، وتسعى إلى الحفاظ على نفوذها في المنطقة وتعزيز موقعها في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.

واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن الرهانات على انهيار إيران لم تتحقق، مشددًا على أن الصراع ما زال مفتوحًا على كل الاحتمالات، في ظل استمرار التوتر العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران.

مصطفى بكري هرمز امريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا وسجل بياناتك الآن

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

رضا عبدالعال

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يمنع رضا عبد العال من الظهور 4 أشهر.. ويفاجئ الجميع بقرار "التأجيل"

ترشيحاتنا

كأس العالم

أوليس يتصدر قائمة صناع الأهداف في كأس العالم 2026

محمد هنيدي

هنيدي عن خسارة الأرجنتين: دعينا عليهم وحسدناهم

مبابي

ترتيب هدافي كأس العالم 2026 بعد نهاية البطولة

بالصور

بفستان زفاف ملفت..ريم عامر تحتفل بزفافها على لاعب السلة عمر عزب

ريم عامر تحتفل بزفافها على لاعب السلة عمر عزب
ريم عامر تحتفل بزفافها على لاعب السلة عمر عزب
ريم عامر تحتفل بزفافها على لاعب السلة عمر عزب

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

فيديو

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد