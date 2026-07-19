أحمد موسى يهاجم حكم نهائي كأس العالم: فاسد.. والضرب والمصارعة شغالة

هاجم الإعلامي أحمد موسى حكم مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، بسبب قراراته خلال الشوط الأول من اللقاء، معترضًا على ما وصفه بالعنف ضد لاعبي المنتخب الإسباني.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على منصة "إكس": "حكم فاسد.. الضرب والمصارعة شغالة من منتخب الفيفا الأرجنتيني. ماك أليستر بيضرب لاعبي إسبانيا.. فين الحكم الفاسد؟".

وتزامن منشور أحمد موسى مع انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، في المواجهة المقامة على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في نهائي كأس العالم 2026.

وشهدت بداية اللقاء فرصة محققة للمنتخب الإسباني، بعدما كاد لامين يامال أن يفتتح التسجيل، إلا أن دفاع الأرجنتين نجح في إبعاد الكرة.

ورد المنتخب الأرجنتيني بفرصة خطيرة، بعدما انفرد ليونيل ميسي بالمرمى، لكن الحارس الإسباني أوناي سيمون تألق وتصدى للمحاولة.

وقبل نهاية الشوط الأول، تعرض ليساندرو مارتينيز، مدافع منتخب الأرجنتين، لإصابة أجبرته على مغادرة المباراة، ليشارك نيكولاس أوتاميندي بديلًا له مع بداية الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.