أرقام الشوط الأول.. دفاع الأرجنتين يحد من خطورة يامال.. وميسي بعيد عن الكرة في البداية

شهد الشوط الأول من نهائي كأس العالم 2026 تفوقًا دفاعيًا واضحًا من لاعبي الأرجنتين، الذين نجحوا في الحد من خطورة النجم الإسباني لامين يامال.

وأظهرت الإحصائيات أن يامال نجح في مراوغة واحدة فقط من أصل 4 محاولات، كما خسر 5 من أصل 8 صراعات أرضية أمام لاعبي المنتخب الأرجنتيني، في ظل الرقابة اللصيقة التي فرضها عليه دفاع التانجو.

وفي المقابل، لم يظهر ليونيل ميسي كثيرًا خلال الدقائق الأولى من اللقاء، إذ لم يلمس الكرة طوال أول 15 دقيقة سوى في ركلة البداية، قبل أن يبدأ في الدخول تدريجيًا إلى أجواء المباراة والمشاركة في بناء الهجمات.