لقطات من استقبال الرئيس السيسي لرئيس جمهورية الجبل الأسود لتعزيز التعاون الثنائي

شهد قصر الاتحادية مراسم استقبال رسمية للرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود، خلال زيارته إلى مصر، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتضمنت مراسم الاستقبال أداء حرس الشرف للتحية الرسمية، وعزف السلام الوطني للبلدين، والتقاط صورة تذكارية، أعقبها لقاء ثنائي ومباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وتناول اللقاء آفاق تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم الاستقرار وتعزيز الحلول السلمية للأزمات.