قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذكور وإناث | الداخلية تعلن فتح باب المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. الشروط والمواعيد
أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟
فرمان عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل مروان عطية إلى الدوري السعودي
العرض الأحمر يتفوق ماليًا.. خيتافي ينافس الأهلي على ضم منصف بقرار
ننشر تفاصيل إنشاء وتشغيل 10 مدارس مصرية ألمانية جديدة العام المقبل
حبس التيك توكر بدر عياد 6 أشهر في اتهامه بسب وقذف المطرب عمر كمال
تقرير إسرائيلي : مجتبى خامنئي موجود في إيران ويواصل إصدار التوجيهات
الأهلي يحدد شروطه المالية لبيع رضا سليم إلى الجيش الملكي
منتخب بلجيكا يعلن رحيل مدربه رودي جارسيا
رئيس وزراء المجر يرشح أسطورة الشطرنج اليهودية لمنصب رئيسة البلاد
وصول الأبطال .. طائرة منتخب إسبانيا تصل مدريد بعد التتويج بكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء المجر يرشح أسطورة الشطرنج اليهودية لمنصب رئيسة البلاد

أسطورة الشطرنج اليهودية جوديت بولغار
أسطورة الشطرنج اليهودية جوديت بولغار
فرناس حفظي

أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار عزمه ترشيح أسطورة الشطرنج اليهودية جوديت بولغار لتولي منصب رئيس الجمهورية، وهو منصب ذو طابع بروتوكولي إلى حد كبير، مؤكداً أنها تمثل شخصية قادرة على توحيد المجريين.

وأوضح ماغيار، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه سيلتقي بولغار، البالغة من العمر 49 عاماً، لبحث قبولها الترشح، مشيراً إلى أنها لم تشغل أي منصب سياسي من قبل.

ويأتي هذا الترشيح عقب توقيع الرئيس المنتهية ولايته تاماش سوليوك على تعديل دستوري أقره البرلمان، ينهي ولايته الرئاسية. ويملك حزب "تيسا" الحاكم، بقيادة ماغيار، أغلبية الثلثين في البرلمان، ما يمنحه القدرة على تمرير مرشحه إلى المنصب.

ويُعد هذا التحرك جزءاً من حملة يقودها ماغيار لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتقليص نفوذ رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، بعد فوز حزب "تيسا" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

كما شملت التعديلات الدستورية توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية في مراجعة قوانين الموازنة، ووضع حد أقصى لولايات النواب، وإنشاء هيئة وطنية جديدة لاسترداد الأصول ومكافحة الفساد.

وأشاد ماغيار بإنجازات بولغار، قائلاً إن اسمها ارتبط لعقود بالموهبة والإصرار، لافتاً إلى أنها حافظت على صدارة التصنيف العالمي للاعبات الشطرنج لمدة 26 عاماً متتالية، كما كانت ضمن أفضل عشرة لاعبين على مستوى العالم، رجالاً ونساءً.

وتُعد بولغار من أبرز أساطير الشطرنج في التاريخ، إذ أحرزت عدة ميداليات ذهبية في أولمبياد الشطرنج، ورغم اعتزالها المنافسات قبل أكثر من عشر سنوات، فإنها تواصل نشاطها في نشر اللعبة ودعم التعليم وتكافؤ الفرص من خلال مؤسستها.

رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار أسطورة الشطرنج منصب رئيس الجمهورية حزب تيسا فيكتور أوربان الشطرنج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

الفنانة وفاء مكي

قرار عاجل بشأن وفاء مكي في قضية السب والقذف

المتهم

القبض على المتهم بإرتكاب أفعال خادشة للحياء داخل أتوبيس بأسيوط

المتهم

القبض على لص سرق مبلغ مالى من داخل محل بالقاهرة

بالصور

بعد تصدر التريند.. طريقة عمل الإسبانش لاتيه في البيت

الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية

زي المحلات.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في المنزل

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى
طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى
طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى

3 وصفات مضمونة.. طريقة عمل الكيكة الهشة

طريقة عمل الكيكة الهشة
طريقة عمل الكيكة الهشة
طريقة عمل الكيكة الهشة

سيارة باتمان الخارقة تظهر في شوارع أمريكا ليلًا.. شاهد

سيارة باتمان
سيارة باتمان
سيارة باتمان

فيديو

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد