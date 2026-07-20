رئيس وزراء المجر يرشح أسطورة الشطرنج اليهودية لمنصب رئيسة البلاد

أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار عزمه ترشيح أسطورة الشطرنج اليهودية جوديت بولغار لتولي منصب رئيس الجمهورية، وهو منصب ذو طابع بروتوكولي إلى حد كبير، مؤكداً أنها تمثل شخصية قادرة على توحيد المجريين.

وأوضح ماغيار، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه سيلتقي بولغار، البالغة من العمر 49 عاماً، لبحث قبولها الترشح، مشيراً إلى أنها لم تشغل أي منصب سياسي من قبل.

ويأتي هذا الترشيح عقب توقيع الرئيس المنتهية ولايته تاماش سوليوك على تعديل دستوري أقره البرلمان، ينهي ولايته الرئاسية. ويملك حزب "تيسا" الحاكم، بقيادة ماغيار، أغلبية الثلثين في البرلمان، ما يمنحه القدرة على تمرير مرشحه إلى المنصب.

ويُعد هذا التحرك جزءاً من حملة يقودها ماغيار لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتقليص نفوذ رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، بعد فوز حزب "تيسا" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

كما شملت التعديلات الدستورية توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية في مراجعة قوانين الموازنة، ووضع حد أقصى لولايات النواب، وإنشاء هيئة وطنية جديدة لاسترداد الأصول ومكافحة الفساد.

وأشاد ماغيار بإنجازات بولغار، قائلاً إن اسمها ارتبط لعقود بالموهبة والإصرار، لافتاً إلى أنها حافظت على صدارة التصنيف العالمي للاعبات الشطرنج لمدة 26 عاماً متتالية، كما كانت ضمن أفضل عشرة لاعبين على مستوى العالم، رجالاً ونساءً.

وتُعد بولغار من أبرز أساطير الشطرنج في التاريخ، إذ أحرزت عدة ميداليات ذهبية في أولمبياد الشطرنج، ورغم اعتزالها المنافسات قبل أكثر من عشر سنوات، فإنها تواصل نشاطها في نشر اللعبة ودعم التعليم وتكافؤ الفرص من خلال مؤسستها.