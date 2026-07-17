وزير الشباب يهنئ أبطال المصارعة الرومانية بعد التألق في التصنيف العالمي بالمجر

هنأ وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، أبطال المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، بعد تحقيق ميداليتين ذهبية وفضية في بطولة التصنيف العالمي للمصارعة المقامة حالياً بالمجر، والتي تعد من أقوى البطولات على مستوى العالم من حيث القوة الفنية والتنافسية بعد بطولة العالم.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بما حققه اللاعب مصطفى حسين من الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 77 كجم، وايضا اللاعب محمد حسن بحصوله على الميدالية الفضية في منافسات وزن 67 كجم.

كما أكد وزير الشباب والرياضة تطلعه إلى استمرار ظهور أبطال مصر بأفضل صورة ممكنة وتحقيق أفضل النتائج على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن المصارعة المصرية تشهد تطورا ًملحوظاً بفضل الجهود المبذولة من الاتحاد المصري للمصارعة، واللاعبين، والجهازين الفني والإداري، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات لوطنهم مصر.