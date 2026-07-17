قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب الهجمات الإيرانية.. رئيس أركان الجيش الكويتي يزور مصابي القوات المسلحة
ما اتغيرش..سعر الدولار في البنوك الآن
دعاء الساعة الأخيرة في الجمعة الأولى من شهر صفر 1448 مكتوب.. اغتنم ساعة الاستجابة
عضو مجلس إدارة بشكتاش يلمّح لاقتراب التعاقد مع محمدصلاح
مقتل 8 أشخاص في استهداف 6 جسور بمحافظة هرمزجان بإيران
ترامب: اضطررنا لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران.. وواشنطن حققت انتصارات كبيرة
الخليج يشتعل.. أمريكا تقصف جسوراً ومنشآت إيرانية.. وطهران ترد باستهداف 5 دول عربية
بيلينجهام يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة منتخب إنجلترا
عبد الرحمن زكي يحصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للقوة البدنية
رئاسة الوزراء: ملاحقة قانونية لمروجي إعلانات التوظيف الوهمية
موعد نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا
أخبار التوك شو | موعد نتيجة الثانوية العامة 2026.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين.. والأرصاد تعلن حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء: قراءة أذكار الصباح بعد طلوع الشمس جائزة شرعا.. وهذا وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة

دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد شحتة

هل يجوز قراءة أذكار الصباح بعد طلوع الشمس؟ دار الإفتاء تجيب

حكم قرآن الجمعة في المساجد قبل الأذان.. دار الإفتاء توضح

ما هو وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة؟.. كيفية تحديده


نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية عددا من الفتاوى التي تشغل بال كثيرين والتي وضّحت أحكامها الفقهية دار الإفتاء المصرية، ونرصد أبرز هذه الفتاوى في السطور التالية..

في البداية، قالت دار الإفتاء المصرية، إن وقت أذكار الصباح يبدأ من ثلث الليل أو نصفه إلى الزوال، وأفضله بعد صلاةِ الصُّبح إلى طلوعِ الشمس، ووقتُ أذكار المساء يبدأ مِن زوال الشَّمس إلى الصّباح، وأفضله مِن بعد صلاة العصر حتّى غروب الشمس.

وذكرت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما الوقت الشرعي لقراءة أذكار الصَّباح والمساء؟ وهل يجوز قراءتها بعد طلوع الشمس أو بعد غروبها؟ أنه تجوز قراءةُ أذكار الصباح بعد طلوع الشمس، وكذا أذكار المساء بعد غروبها، ويكون للقارئ الأجر والثواب كامِلًا.

وأكدت دار الإفتاء أنه مِن المقرَّر شرعًا أنَّ ذِكرَ الله تعالى مِن أفضل الأعمالِ؛ لأن سائر العبادات وسائل يتقرب بها العبد إلى الله عزَّ وجلَّ، وورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِن إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْناقَكُمْ»؟ قالوا: بلى، قال: «ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى» أخرجه الترمذي في "سننه".

وقد حثَّ الشرع الشريف على الإكثار مِن الذكر على الوَجهِ الذي يعُم كلَّ الأوقاتِ وأنواعِ الذكر؛ فقال سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41].

ومِن الوظائف الشرعيَّة المطلوبة: أذكارُ طرفي النهار؛ لقوله تعالى عقبَ الأمر بذكرِهِ على جهةِ العموم: ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 42].

وحضَّ عليها الشارع في مواضع أخر من كتابه الحكيم؛ فقال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: 39]، وقال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: 130]، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على الأمر بأذكار الصباح والمساء مع تنوع المترادفات الدالة عليها؛ للدلالة على عظمها، إذ كثرة المسميات تدل على شرف وعِظَمِ المسمَّى.

قراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة

كما أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة قبل الأذان، بل هذا أمرٌ حسن؛ حيث يجمع الناس على كتاب الله تعالى ويهيئُهم لأداء شعائر الجمعة، علاوة على ما فيه من فضل الاستماع وتزيين الصوت بقراءة القرآن الكريم.

وذكرت دار الإفتاء أن الله تعالى قد جعل لقارئ القرآن منزلة عالية ودرجة رفيعة، وندب المسلمين لقراءته وتدبر معانيه؛ قال عز وجل: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المزمل: 20].

وقال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ؛ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ -أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ- مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" والإمام مسلم في "صحيحه"، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ» رواه تَمَّام في "فوائده" عن أبي أمامة رضي الله عنه.

كما جعل الله تعالى الاستماع إلى القرآن الكريم عبادة وأعدَّ له الأجر العظيم، أخرج الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ، وَمَنْ تَلاهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وندب الإسلام قراءة القرآن في كل الأيام وخاصة يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف؛ فلقد قال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» أورده البيهقي في "شعب الإيمان"، وقراءة القرآن بالصوت الحسن واللسان الفصيح مستحبة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا» رواه الحاكم في "المستدرك".

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على الدعاء في يوم الجمعة كله فيعظُم بذلك أجره، وتحديد وقت إجابة الدعاء في هذا اليوم مسألة خلافية، حتى إنَّ من رجَّح قولًا معيَّنًا لم يحكم على باقي الأقوال بالتخطئة، والتقيُّد بوقت محدِّد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتًا للإجابة؛ أمر غير سديد.

وذكرت دار الإفتاء توضيح ساعة الإجابة يوم الجمعة، أن تحديد وقت إجابة الدعاء في يوم الجمعة مسألة خلافية، حتى إن من رجَّح قولًا معيَّنًا لم يحكم على باقي الأقوال بالتخطئة.

وأكدت دار الإفتاء، أن التقيد بوقت محدِّد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتًا للإجابة؛ غير سديد، فينبغي للعبد أن يكون مثابرًا على الدعاء في اليوم كله فيعظم بذلك الأجر.

ووردت عدة أحاديث أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء، وقد اختلفت ألفاظ هذه الأحاديث، وبناءً على هذا الاختلاف تفرَّق العلماء في تحديد هذه الساعة.

أما الأحاديث: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ».

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث في شأن ساعة الجمعة -يعني: ساعة إجابة الدعاء- فقال: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أذكار الصباح قرآن الجمعة وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

امام عاشور

تفاصيل هامة بشأن عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن .. اخر تحديث لأعيرة 24 و21 و18

ترشيحاتنا

من يطلق زوجته ثلاثا

من يطلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة.. خطيب المسجد النبوي يحذره من التهاون

خطيب المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي: الطلاق ليس بابا للتسرع في إنهاء الحياة الزوجية

امتحانات المعاهد الأزهرية

غدًا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بجميع المعاهد الأزهرية

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد