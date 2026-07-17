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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علاقات دولية: التصعيد الأمريكي ضد إيران يكشف عن صراع الأجنحة داخل إدارة ترامب

ايران
ايران
عادل نصار

أكد الدكتور سيد مكاوي زكي، أستاذ العلاقات الدولية، أن التصعيد العسكري الأمريكي ضد إيران يمثل تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه الملف الإيراني، مشيرا إلى أن استمرار الضربات الأمريكية لليوم السادس على التوالي تجاوز مرحلة المناوشات المحدودة، وفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على المنطقة.

وأوضح مكاوي، خلال مداخلة عبر تطبيق zoom، في قناة «إكسترا نيوز»، أن التصعيد الحالي لا يرتبط فقط بالخلافات بين واشنطن وطهران، وإنما يعكس صراعًا داخل الإدارة الأمريكية بين تيار يدعم الحلول السياسية والدبلوماسية، وآخر يدفع باتجاه استمرار المواجهة العسكرية.

وأشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يمثل أحد الأصوات الداعمة للمسار الدبلوماسي، بينما يضم التيار الداعم للحرب عددًا من المسئولين داخل الإدارة الأمريكية، بينهم وزير الدفاع ووزير الخارجية، إلى جانب قوى مؤيدة لإسرائيل داخل الحزب الجمهوري والكونجرس الأمريكي.

وقال أستاذ العلاقات الدولية إن إسرائيل لعبت دورًا مؤثرًا في الدفع نحو استمرار التصعيد، مشيرًا إلى أن الهدف الإسرائيلي يتمثل في إضعاف إيران وإخراجها من المعادلة الإقليمية، وأن استمرار الحرب لا يخدم مصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو الحزب الجمهوري، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، موضحًا أن انخفاض أسعار الطاقة وتهدئة التوتر مع إيران كانا سيشكلان عوامل إيجابية للإدارة الأمريكية، بينما يؤدي التصعيد الحالي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط الاقتصادية.

وتطرق مكاوي إلى أزمة مضيق هرمز، مؤكدًا أن إغلاق المضيق جاء نتيجة التصعيد العسكري وليس قرارًا إيرانيًا سابقًا، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة كانت تسير بشكل طبيعي قبل اندلاع المواجهة الحالية.

وأوضح أن إيران ترى أن مضيق هرمز يمثل ورقة استراتيجية مهمة، وأنها لن تتخلى عن نفوذها فيه، لافتًا إلى أن استمرار الأزمة تسبب في ارتفاع أسعار النفط بنحو 12% خلال فترة زمنية قصيرة، مع احتمالات استمرار الارتفاع حال استمرار التصعيد.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تتمكن من فتح مضيق هرمز بالقوة، وأن الحل في النهاية سيكون عبر العودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي والتوصل إلى تفاهمات مع إيران.

إيران اسرائيل امريكا هرمز

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