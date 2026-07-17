ما أتغيرش.. آخر تحديث لسعر الذهب الآن

شهدت اسعار الذهب في مصر استقرارا بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب مساء االيوم

وأظهرت تعاملات أسعار أعيرة الذهب المختلفة مساء اليوم الجمعة 17-7-2026؛ ثباتا من دون تغيير بعد تراجعًا طفيفًأ لم يجاوز 15 جنيهًا للجرام الواحد.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5795 جنيها .

سعر عيار 24

بلغ متوسط سعر أعلي جرام ذهب وهو من عيار 24 الأكبر قيمة 6622 جنيها للشراء و 6565 جنيها للبيع..

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 6071 جنيها للشراءو 6018 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5795 جنيها للشراء و 5745 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4967 جنيها للشراء و 4924 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.36 ألف جنيه للشراء و 45.95 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4004 دولار للشراء و 4003 دولار للبيع.