في أول تعاملات مساء اليوم.. تراجع سعر الذهب الآن

تراجع سعر الذهب مع أول تعاملات مسائية له اليوم الجمعة 17-7-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 15 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5795 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6622 جنيها للشراء و 6565 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 6071 جنيها للشراء و 6018 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5795 جنيها للشراء و 5745 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4967 جنيها للشراء و 4924 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 46.36 ألف جنيه للشراء و 45.96 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4004 دولار للشراء و 4003 دولار للبيع.