قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب الهجمات الإيرانية.. رئيس أركان الجيش الكويتي يزور مصابي القوات المسلحة
ما اتغيرش..سعر الدولار في البنوك الآن
دعاء الساعة الأخيرة في الجمعة الأولى من شهر صفر 1448 مكتوب.. اغتنم ساعة الاستجابة
عضو مجلس إدارة بشكتاش يلمّح لاقتراب التعاقد مع محمدصلاح
مقتل 8 أشخاص في استهداف 6 جسور بمحافظة هرمزجان بإيران
ترامب: اضطررنا لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران.. وواشنطن حققت انتصارات كبيرة
الخليج يشتعل.. أمريكا تقصف جسوراً ومنشآت إيرانية.. وطهران ترد باستهداف 5 دول عربية
بيلينجهام يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة منتخب إنجلترا
عبد الرحمن زكي يحصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للقوة البدنية
رئاسة الوزراء: ملاحقة قانونية لمروجي إعلانات التوظيف الوهمية
موعد نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا
أخبار التوك شو | موعد نتيجة الثانوية العامة 2026.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين.. والأرصاد تعلن حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في أول تعاملات مساء اليوم.. تراجع سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب مع أول تعاملات مسائية له اليوم الجمعة 17-7-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 15 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس الخميس.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5795 جنيهًا.

سعر  عيار 24 

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6622 جنيها للشراء و 6565 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر  عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 6071 جنيها للشراء و 6018 جنيها للبيع.

سعر  عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5795 جنيها للشراء و 5745 جنيها للبيع.

سعر  عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4967 جنيها للشراء و 4924 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر  الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 46.36 ألف جنيه للشراء و 45.96 ألف جنيه للبيع.

سعر  أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4004 دولار للشراء و 4003 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

امام عاشور

تفاصيل هامة بشأن عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن .. اخر تحديث لأعيرة 24 و21 و18

ترشيحاتنا

منتخب إسبانيا

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

محمد صلاح

انتظار الحسم.. تطورات مفاجئة في مستقبل محمد صلاح مع بشكتاش

ميسي

جون تيري يتغزل في ميسي: لا يمكنك إيقافه.. إنه الأعظم على الإطلاق

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد