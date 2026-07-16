سعر الذهب مساء اليوم الخميس

جدد سعر الذهب صعوده بعد ساعات من بدء تعاملات مساء اليوم الخميس 16-7-2-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 20 جنيها علي الأقل في معظم محلات الصاغة وبمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5810 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6640 جنيها للشراء و 6582 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6086 جنيها للشراء و 6034 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5810 جنيها للشراء و 5760 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4980 جنيها للشراء و 4937 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 46.48 ألف جنيه للشراء و 46.08 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4004 دولار للشراء و 4003 دولار للبيع.