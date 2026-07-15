سعر الذهب اليوم في مصر.. الجنيه الذهب يخسر 640 جنيهًا وعيار 21 يتراجع

تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، مواصلًا خسائره بعد انخفاض أسعار الذهب محليًا وعالمياً، ليسجل 46,640 جنيهًا اليوم بعدما بلغ 46,920 جنيهًا أمس، فاقدًا 280 جنيهًا خلال 24 ساعة.

خسائر مستمرة للجنيه الذهب

كما اتسعت الخسائر مقارنة ببداية الشهر، إذ هبط بنحو 640 جنيهًا منذ الجمعة 3 يوليو، عندما سجل 47,280 جنيهًا، في ظل تراجع أسعار الأعيرة المختلفة بالسوق المحلية.

وبذلك تراجع الجنيه الذهب بقيمة 280 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

كما انخفض بقيمة 640 جنيهًا مقارنة ببداية شهر يوليو.

تراجع أسعار الأعيرة اليوم

كذلك تراجع سعر الذهب عيار 24 بنحو 40 جنيهًا، بعدما انخفض من 6703 جنيهات إلى 6663 جنيهًا.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 بنحو 35 جنيهًا، ليتراجع من 5865.12 جنيه إلى 5830.12 جنيه.

وهبط سعر الذهب عيار 18 بقيمة 30 جنيهًا، بعدما سجل 5027.25 جنيه أمس مقابل 4997.25 جنيه اليوم.

وتراجع سعر الذهب عيار 14 بنحو 23.33 جنيه، لينخفض من 3910.08 جنيه إلى 3886.75 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6663 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5830.12 جنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4997.25 جنيه.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3886.75 جنيه.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 207242.47 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 46641 جنيهًا.