ضربة قاصمة .. إيران تُدمّر مركزًا للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء أنه تمكن من تدمير مركزا للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت، بالإضافة إلى استهدف منشآت للأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين.

وأوضح الحرس الثوري في بيان، أن هذه العمليات ردا بالمثل على اعتداءات الولايات المتحدة مستمرة، مشيرا إلى أن "العدو الأمريكي استهدف قواعد ساحلية ومواقع في المحافظات الجنوبية بصواريخ كروز وقنابل".

وفي وقت سابق، حذرت دولتا الكويت والبحرين الخليجيتان مواطنيهما من تهديدات وشيكة، وذلك بعد ساعات فقط من إعادة الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية مساء الثلاثاء.

وأعلن الجيش الكويتي أنه يرد على اقتراب طائرات مسيّرة من إيران، قائلاً: "إن أي أصوات انفجار قد تُسمع هي نتيجة اعتراض أنظمة الدفاع الجوي لهجمات معادية".

وحثت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين على التزام الهدوء والتوجه إلى أماكن آمنة بعد انطلاق صفارات الإنذار.

وشنّت إيران عدة غارات على البحرين يوم الثلاثاء، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار عدة مرات.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن الحرس الثوري الإيراني أعلن "تدميره" مركز التحكم الخاص بالزوارق الأمريكية المسيّرة في هجوم على البحرين.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، وجّهت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) شركات الطيران بتجنب المجال الجوي فوق البحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وجزء من مياه خليج عُمان، مع تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.