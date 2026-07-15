غارة أمريكية دامية .. إيران تعلن مقتـ.ـل 3 أشخاص في هرمزجان وسط تصاعد المواجهة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الثلاثاء إن غارة أمريكية في جنوب إيران أسفرت عن مقتل ثلاثة أفراد من عائلة حارس متنزه.

وقال بقائي إن الضربة استهدفت مركز حماية البيئة ومحطة حراسة في قرية سيد جوزار في مقاطعة حجي آباد، بمحافظة هرمزجان، صباح الثلاثاء.

وعند سؤاله عن هذه الادعاءات، لم يتطرق مسئول أمريكي في القيادة المركزية إليها بشكل محدد، واكتفى بالقول إن "القوات الأمريكية نفذت بضع ضربات إضافية على أهداف عسكرية في إيران في وقت سابق من اليوم للقضاء على التهديدات الناشئة"، وفقا لما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

أفادت قناة برس تي في الإيرانية بأن الحارس كان يؤدي واجبه وقت الهجوم، لكنه نجا دون أن يصاب بأذى.

وأضافت أن ابنيه وزوجة ابنه قُتلوا.

وقال بقائي: "إن قائمة الجرائم الأمريكية ضد الإيرانيين تطول يوماً بعد يوم، ومع كل يوم يمر تكشف الولايات المتحدة عن طبقة أخرى من عدائها تجاه إيران".

وأضاف: "كل جريمة جديدة تزيد من تصميم الإيرانيين على السعي لتحقيق العدالة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن إصدار وتنفيذ هذه الأعمال".