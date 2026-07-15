حسام عبدالمجيد ينفي «كوبري الأهلي»: حلمي الاحتراف على خطى محمد صلاح

حسم حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، الجدل المثار حول مستقبله، بعد الأنباء التي ربطت اسمه بالرحيل للاحتراف تمهيدًا للانتقال إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو خوض تجربة الاحتراف الخارجي، وليس الانتقال إلى أي نادٍ داخل مصر.

وأكد “عبد المجيد”، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مفاوضات احترافه تسير بشكل جيد، واقتربت من نهايتها، معربًا عن أمله في إتمامها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدافع الزمالك أن خطوة الاحتراف في الدوري البلغاري لا تقلل من طموحاته، مؤكدًا أنها ستكون بداية لمسيرة احترافية أكبر، وقال: "عمري 25 سنة، ولو انتظرت أكثر من كده، ممكن تضيع فرصة الاحتراف، وبلغاريا بالنسبة لي مجرد خطوة أولى لتحقيق حلم أكبر".

وشدّد اللاعب على أن رغبته في الاحتراف لا تعني عدم انتمائه لنادي الزمالك، موضحًا أنه نشأ داخل النادي منذ أن كان في التاسعة من عمره، ويكن له كل التقدير والامتنان.

وأضاف أن حلمه الأكبر هو السير على خطى محمد صلاح والوصول إلى أكبر الدوريات الأوروبية، مؤكدًا أن هدفه النهائي هو ارتداء قميص برشلونة يومًا ما.

ورد حسام عبد المجيد على الأنباء التي تحدثت عن إمكانية انتقاله إلى الأهلي عبر بوابة الاحتراف، نافيًا ذلك بشكل قاطع، وقال: "لو كنت عايز ألعب للأهلي، كنت استنيت 6 شهور بعد نهاية عقدي مع الزمالك ووقعت لهم، لكن ده مش هدفي".

وأكد اللاعب أنه فضّل أن يحقق الزمالك أكبر استفادة مالية من رحيله، تقديرًا لما قدمه النادي له طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه استمر مع الفريق رغم أن عقده لم يكن من بين الأعلى داخل النادي.

واختتم عبد المجيد تصريحاته بالتأكيد على أن حلمه هو تشريف نادي الزمالك في رحلة الاحتراف الخارجي، وفتح الباب أمام المزيد من لاعبي قطاع الناشئين لخوض التجربة نفسها، قبل أن يعود في نهاية مسيرته الكروية لإنهاء مشواره بقميص الزمالك.