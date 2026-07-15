مفاوضات تحت النيران .. ترامب يكشف عن مباحثات أمريكية إيرانية مع اشتعال الحرب

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتوقع المزيد من الضربات الأمريكية على إيران، والتي قد تستمر حتى الأسبوع المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي لقناة فوكس نيوز أنه ومع ذلك فإن ممثلين أمريكيين أجروا محادثات مع وفد إيراني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال ترامب إن "لا تزال إيران تمتلك بعض القوة للمقاومة، لكنها ليست كافية، سنؤجل استهداف محطات الطاقة في إيران إلى النهاية".

وأوضح أنه سيوسع نطاق الضربات الأمريكية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل استهداف محطات الطاقة والجسور إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق.

وقال ترامب: "سيكون الوضع سيئاً للغاية بالنسبة لهم الأسبوع المقبل، لأننا سنستهدف محطات الطاقة والجسور. سندمر جميع محطات الطاقة والجسور لديهم ما لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الثلاثاء إن غارة أمريكية في جنوب إيران أسفرت عن مقتل ثلاثة أفراد من عائلة حارس متنزه.

وقال بقائي إن الضربة استهدفت مركز حماية البيئة ومحطة حراسة في قرية سيد جوزار في مقاطعة حجي آباد، بمحافظة هرمزجان، صباح الثلاثاء.

وعند سؤاله عن هذه الادعاءات، لم يتطرق مسئول أمريكي في القيادة المركزية إليها بشكل محدد، واكتفى بالقول إن "القوات الأمريكية نفذت بضع ضربات إضافية على أهداف عسكرية في إيران في وقت سابق من اليوم للقضاء على التهديدات الناشئة"، وفقا لما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.