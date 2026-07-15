ليلة نارية .. إيران تفعل الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية

أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية بتفعيل الدفاعات الجوية المحيطة بمحطة بوشهر النووية جنوب إيران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن مدينة بندر عباس الساحلية وعدة مواقع قرب مدينة سيريك قد استُهدفت.

وجاء هذا التقرير بعد وقت قصير من إعلان الجيش الأمريكي شنّ جولة جديدة من الغارات الجوية على البلاد قبيل إعادة فرض الحصار البحري.

وأفادت إرنا بوقوع انفجارات في الجزء الشرقي من بندر عباس، بالإضافة إلى عدة انفجارات بين مدينة سيريك وقرية طاهروي.

وذكرت أن موقعًا قرب سيريك استُهدف حوالي الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي (3:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) بـ"قذائف أمريكية".

وتقع جميع المواقع في محافظة هرمزجان قرب مضيق هرمز الاستراتيجي.