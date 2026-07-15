بعد 23 عامًا من الغزو .. واشنطن تنهي وجودها العسكري في العراق

أفاد مسئولون أمريكيون وعراقيون بأن القوات الأمريكية ستغادر العراق بنهاية سبتمبر المقبل، بعد 23 عامًا من الوجود العسكري، بدأت بغزو عام 2003.

الانسحاب الأمريكي من العراق

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، برفقة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن، إنه "لا نعتقد أننا بحاجة إلى وجود عسكري هناك بعد الآن"، مشيرًا إلى تنامي علاقات العراق مع شركات النفط.

وقال الزيدي، إن "القوات الأمريكية ستنسحب من العراق" بحلول 30 سبتمبر ، "بينما ستبقى الشركات الأمريكية داخل العراق"، وفقا لما أفادت به وكالة أسوشيتدبرس الإخبارية الأمريكية.

وأصدر البنتاجون بيانًا أكد فيه مجددًا اتفاقية عام 2024 مع العراق لإنهاء مهمته ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وكان نحو 2500 جندي أمريكي لا يزالون يخدمون في العراق وقت إبرام الاتفاقية.