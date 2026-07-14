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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال لقائه بترامب .. الزيدي: العراق بحاجة إلى شريك استراتيجي بحجم الولايات المتحدة

بترامب
بترامب
أ ش أ

أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الثلاثاء، أن العراق بحاجة إلى شريك استراتيجي بحجم الولايات المتحدة لتخطي التحدّيات الاقتصادية، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده تدعم حكومة الزيدي في تعزيز الاستقرار والخطوات الاقتصادية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن فالح الزيدي التقى، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأميركي، في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن"، مبينًا أنه جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسعة التعاون الاقتصادي، وفرص مشاركة الشركات الأميركية في مشاريع التنمية بالعراق، خاصة في مجال التعاون النفطي.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد طرح وجهات النظر ومقارباتها بين العراق والولايات المتحدة عن العلاقة الثنائية، والتعاون الأمني والاستخباري وتعزيز العمل المشترك لبسط الاستقرار في المنطقة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، في تصريحات أعقبت اللقاء مع الرئيس ترامب في المكتب البيضاوي، إلى أن "زيارته تستهدف بناء شراكة اقتصادية متينة"، مبينًا أنه "مع نهاية الوجود العسكري الأميركي في العراق ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، سيكون هناك وجود اقتصادي من خلال الشركات الأميركية، وأن العلاقة المجتمعية هي التي تدعم مجالات الاقتصاد وليس الشراكة العسكرية".

وبيّن الزيدي أن "الشراكة بين العراق والولايات المتحدة، هي بمثابة صلة بين أقدم حضارات العالم التي يمثلها العراق، مع قلب الاقتصاد العالمي الذي تمثله الولايات المتحدة، مع التركيز على الفرص الداعمة لمصالح الشعبين العراقي والأميركي"، لافتًا إلى أن "العراق بحاجة إلى شريك استراتيجي بحجم الولايات المتحدة لتخطي التحديات الاقتصادية والتكنولوجية التي يواجهها".

من جانبه، أوضح الرئيس الأميركي أن بلاده دعمت العراق في محاربة "داعش"، وأنها تدعم حكومة الزيدي في تعزيز الاستقرار والخطوات الاقتصادية التي تؤكد الشراكة الثنائية، والأهمية الكبرى التي يمثلها العراق في مجال الطاقة والاقتصاد الدولي.

كما أشار إلى أن الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق قوية ومتينة، وأن العراق بلد عظيم، مشيداً بجهود وخطوات رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مؤكداً أن خطط انسحاب التحالف الدولي تسير بانسيابية.

وتابع الرئيس الأميركي قائلا إن "العراق يملك طاقات هائلة من النفط والموارد، وسنبرم الكثير من الصفقات والصفقات الكبيرة في مجال النفط مع العراق"، مستدركاً بالقول: "لن نحتاج لأن يكون جيشنا في العراق أو لوجود عسكري".

الوزراء العراقي استراتيجي الولايات المتحدة التحدّيات الاقتصادية

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