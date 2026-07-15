بروتوكول تعاون لإنشاء مكتبة مصر العامة في بني سويف على مساحة 3464 مترًا

وقّع اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، والسفير محمد رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بروتوكول تعاون لإنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد أمان، المنسق العام لمكتبات مصر العامة، والدكتورة رانيا شرعان، أمين صندوق مكتبات مصر العامة ومدير المكتبة الرئيسية بالدقي، ومحمد محمود، المدير المالي لصندوق مكتبات مصر العامة.

كما حضر من جانب المحافظة أحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وشيرين حسين، مسئول المكتب الفني بديوان عام المحافظة.

ويتضمن البروتوكول إنشاء فرع جديد لمكتبة مصر العامة على قطعة أرض تبلغ مساحتها 3464 مترًا مربعًا، بالحديقة الكائنة بشارع عبد السلام عارف، أمام مدرسة خاتم المرسلين بمدينة بني سويف، وذلك في إطار تعاون ثلاثي يضم محافظة بني سويف، وصندوق مكتبات مصر العامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأثنى محافظ بني سويف على فكرة التوسع في إنشاء فروع لمكتبات مصر العامة بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي العام لدى المواطنين، وتمكينهم من الاطلاع على مصادر الثقافة وروافد التنمية داخل مجتمعاتهم المحلية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب مدير صندوق مكتبات مصر العامة عن تقديره للتعاون المُثمر مع محافظة بني سويف بقيادة اللواء عبد الله عبد العزيز، مشيرًا إلى أن المكتبة المزمع إنشاؤها ستمثل مركزًا متكاملًا لإقامة الأنشطة والفعاليات الثقافية، وتعزيز التواصل مع الجامعات والمدارس، وتشجيع الطلاب على الاستفادة من خدماتها والمشاركة في أنشطتها المختلفة، بما يسهم في بناء الإنسان ودعم جهود التنمية المستدامة.