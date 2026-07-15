7500 فدان و26 بئرًا و21 جهاز ري.. مشروع زراعي متكامل يخطف الأنظار بالوادي الجديد

واصلت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، جولتها الميدانية بتفقد أحد مشروعات الاستثمار الزراعي المتكامل، المقام على مساحة 7500 فدان بمنطقة سهل بركة بمركز الفرافرة، يرافقها سلامة علي، رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأشادت محافظ الوادي الجديد بحجم الاستثمارات وتنوع الإنتاج داخل المشروع، الذي يعتمد على أحدث نظم الزراعة والري الحديث والطاقة الشمسية، ويضم 26 بئرًا للري و21 جهاز ري محوري، إلى جانب منظومة متكاملة لتخزين وإدارة المياه.

كما تابعت معدلات التوسع في زراعة النخيل والمحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، والتي تشمل أكثر من 750 فدانًا من أجود أصناف النخيل المخصصة للأسواق التصديرية، و560 فدانًا من القمح، فضلًا عن زراعات الكمثرى والليمون والزيتون والدراجون فروت والفول السوداني، إلى جانب مزرعة سمكية متكاملة.