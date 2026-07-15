قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاوضات تحت النيران .. ترامب يكشف عن مباحثات أمريكية إيرانية مع اشتعال الحرب
«لا نخاف أحدًا».. حسام عبدالمجيد يكشف عقلية جيل الفراعنة الجديد بعد إنجاز كأس العالم 2026 | فيديو
مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء بشوارع الغربية
محمد شريف يودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي
إسبانيا تنتظر منافسها .. تعرّف على موعد نهائي كأس العالم 2026
مدرب منتخب مصر يكشف موقف مصطفى محمد .. ويُفسّر سر ضم مصطفى زيكو
بعد 23 عامًا من الغزو .. واشنطن تنهي وجودها العسكري في العراق
«بيدرو بورو» نجم منتخب إسبانيا: نهائي كأس العالم حلم تحقق.. وسنقاتل من أجل اللقب
الخليج يشتعل .. انفجارات واشتباكات مسلحة تهز مضيق هرمز وخليج عُمان
رئيس جامعة القاهرة الجديدة: الجامعات التكنولوجية تنهي الفجوة بين الدراسة وسوق العمل | فيديو
والد حسام عبدالمجيد: نصيحتي لابني كانت الصبر والاجتهاد.. والزمالك صاحب الفضل عليه |فيديو
«حماية المستهلك» يكشف تفاصيل ضبط أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات في الغربية | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

والدة حسام عبدالمجيد: ابني قريب من الله ولا يُفارق القرآن.. وزوجته عاشت لحظات من الرعب بعد إصابته|فيديو

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
محمود محسن

أكدت فاطمة فوزي، والدة حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر، أن نجلها يتمتع بالتزام ديني كبير، مشيرة إلى أنه حريص على التقرب إلى الله، ولا يترك تلاوة القرآن الكريم.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": "حسام قريب جدًا من ربنا، ولا يترك القرآن الكريم من يديه، ودائمًا ما يحرص على قراءته".

وأضافت أنها عاشت لحظات صعبة بعد الإصابة التي تعرض لها نجلها في عينه، مؤكدة: "بكيت كثيرًا جدًا بعد إصابة حسام في عينه، وكانت من أصعب اللحظات التي مررت بها".

 يطمئننا عليه ويعود بخير

من جانبها، كشفت زوجة حسام عبد المجيد عن حالة القلق التي سيطرت عليها خلال إصابة اللاعب في مباراة نيوزيلندا، قائلة: "كنت مرعوبة جدًا على حسام وقت إصابته في مباراة نيوزيلندا، وكل ما كنت أفكر فيه هو أن يطمئننا عليه ويعود بخير".

فاطمة فوزي حسام عبد المجيد نتخب مصر القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الفراخ والبيض

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

بروتوكول تعاون لإنشاء مكتبة مصر العامة في بني سويف على مساحة 3464 مترًا

جانب من الحدث

40 ألف فدان و1200 فرصة عمل.. مشروع زراعي واعد في الوادي الجديد

جانب من الحدث

7500 فدان و26 بئرًا و21 جهاز ري.. مشروع زراعي متكامل يخطف الأنظار بالوادي الجديد

بالصور

بمكونين فقط.. طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي في المنزل

طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي

يختلف عن الماء والصودا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشعير

الشعير
الشعير
الشعير

نيسان تكشف عن "تيكتون" الجديدة كليا.. SUV عالمية تنطلق من الهند إلى أكثر من 50 سوقا

نيسان تيكتون
نيسان تيكتون
نيسان تيكتون

غالية ووالدتها تخطفان السوشيال ميديا.. قصة حب من نوع خاص

الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها
الطفلة غالية ووالدتها

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد