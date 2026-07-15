والدة حسام عبدالمجيد: ابني قريب من الله ولا يُفارق القرآن.. وزوجته عاشت لحظات من الرعب بعد إصابته|فيديو

أكدت فاطمة فوزي، والدة حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر، أن نجلها يتمتع بالتزام ديني كبير، مشيرة إلى أنه حريص على التقرب إلى الله، ولا يترك تلاوة القرآن الكريم.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": "حسام قريب جدًا من ربنا، ولا يترك القرآن الكريم من يديه، ودائمًا ما يحرص على قراءته".

وأضافت أنها عاشت لحظات صعبة بعد الإصابة التي تعرض لها نجلها في عينه، مؤكدة: "بكيت كثيرًا جدًا بعد إصابة حسام في عينه، وكانت من أصعب اللحظات التي مررت بها".

يطمئننا عليه ويعود بخير

من جانبها، كشفت زوجة حسام عبد المجيد عن حالة القلق التي سيطرت عليها خلال إصابة اللاعب في مباراة نيوزيلندا، قائلة: "كنت مرعوبة جدًا على حسام وقت إصابته في مباراة نيوزيلندا، وكل ما كنت أفكر فيه هو أن يطمئننا عليه ويعود بخير".