طلب عاجل من الأرجنتين لـ الفيفا قبل مواجهة انجلترا.. ماذا حدث؟

وجه منتخب الأرجنتين طلبا عاجلا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل مواجهته المرتقبة أمام انجلترا في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني، بقيادة المدير الفني ليونيل سكالوني، لمواجهة نظيره الإنجليزي في مدينة أتلانتا، في لقاء يسعى من خلاله حامل اللقب إلى حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، ومواصلة رحلة الدفاع عن لقبه العالمي.

موعد مباراة الأرجنتين وانجلترا

مباراة الأرجنتين وإنجلترا تقام مساء الأربعاء المقبل، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب أتلانتا.

وكان منتخب إنجلترا قد تأهل إلى نصف النهائي بعد التغلب على النرويج بنتيجة 2-1، فيما نجح منتخب الأرجنتين في تخطي سويسرا ليحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، لتتجدد واحدة من أبرز المواجهات الكروية على الساحة العالمية.

طلب عاجل من الأرجنتين للفيفا

بحسب الصحفي الأرجنتيني جاستون إيدول، طلب الاتحاد الأرجنتيني من "فيفا" السماح للمنتخب بارتداء القميص الأزرق البديل بدلاً من الزي التقليدي ذي الخطوط البيضاء والزرقاء، وهو الطلب الذي وافق عليه الاتحاد الدولي قبل المواجهة المنتظرة.

ويستند هذا الطلب إلى اعتقاد داخل المعسكر الأرجنتيني بأن القميص الأزرق يحمل ذكريات إيجابية أمام المنتخب الإنجليزي، إذ ارتداه الفريق في اثنتين من أشهر مواجهاته ضد "الأسود الثلاثة" في كأس العالم، وحقق خلالهما الفوز.

وكانت أبرز تلك الانتصارات في ربع نهائي مونديال 1986 بالمكسيك، عندما قاد الأسطورة دييجو مارادونا منتخب بلاده للفوز بنتيجة 2-1، في مباراة خلدها التاريخ بهدف "يد الله" والهدف الأسطوري الذي راوغ فيه نصف الفريق الإنجليزي.

كما عاد المنتخب الأرجنتيني لارتداء القميص ذاته خلال مواجهة دور الـ16 في مونديال فرنسا 1998، عندما أطاح بإنجلترا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في لقاء شهد واقعة طرد ديفيد بيكهام بعد احتكاكه مع دييجو سيميوني.

ويأمل منتخب الأرجنتين في تكرار السيناريو التاريخي وتحقيق فوز جديد على إنجلترا بالقميص الأزرق، أملاً في بلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وكان "التانجو" قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على سويسرا بنتيجة 3-1، بينما حجز المنتخب الإنجليزي مقعده في المربع الذهبي إثر انتصاره على النرويج بنتيجة 2-1.