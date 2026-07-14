محمد العدل: مباراة الأرجنتين تستحق المحاسبة.. والاعتراف بالأخطاء ضرورة للتطور

دعا المنتج محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، إلى إجراء مراجعة فنية لأداء منتخب مصر في الدقائق الأخيرة من مواجهة الأرجنتين، مؤكدًا أن الاعتراف بالأخطاء يمثل خطوة ضرورية للاستفادة من تجربة كأس العالم.

وكتب العدل عبر حسابه على "فيسبوك":

"خلاص الحمد لله فرحنا واتبسطنا.. وسعدنا بمبارياتنا. إلى كل المتخصصين لا ننكر انحياز الحكام، لكن لدينا 12 دقيقة أخيرة في مباراة الأرجنتين لابد من تحليلها والاعتراف بأخطائها لو كان فيه أخطاء، لكن فكرة إحنا زي الفل وما بنغلطش.. نتائجها لن تكون جيدة والعواقب لن تكون كما نحب".

وأكد العدل أن الحديث عن الأخطاء التحكيمية لا يجب أن يمنع من تقييم أداء المنتخب فنيًا، مشددًا على أهمية تحليل الدقائق الأخيرة من المباراة لاستخلاص الدروس وتجنب تكرار الأخطاء مستقبلًا.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة.